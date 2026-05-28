Ваш багаж можуть затримати в аеропорту, якщо припуститесь цих двох помилок

Експерт з обробки багажу пояснив, які дії самих пасажирів найчастіше призводять до затримки валіз в аеропортах. Йдеться про запізнення на реєстрацію та старі багажні бирки, які можуть заплутати автоматичні системи сортування.

Про це повідомило видання Travel+Leisure.

Під час авіаподорожей проблеми можуть виникати на різних етапах — від затримок рейсів до помилок під час перевезення багажу. Однак частини таких ситуацій, за словами експертів, можна уникнути ще до прибуття в аеропорт.

Про це розповів П’єтро Ланцаріні — та засновник стартапу Traxit, який займається технологіями відстеження багажу й активів.

За словами колишнього працівника аеропорту з понад 20-річним досвідом П’єтро Ланцаріні, існує чимало причин, через які валіза може затриматися або загубитися. Серед них — помилки під час пересадок між рейсами, коли багаж не встигають перевантажити на інший літак, або неправильне прикріплення багажних бирок під час реєстрації.

Також проблеми можуть виникати під час завантаження. Працівники аеропорту можуть помилково залишити валізу в терміналі або відправити її не тим рейсом. Іноді помилки трапляються вже після прибуття літака, коли багаж доставляють не на ту конвеєрну стрічку.

Окремо експерт згадав ситуації з перевищенням вагових обмежень літака. У такому разі частину багажу можуть тимчасово не завантажити на рейс.

Втім, Ланцаріні наголошує: є щонайменше дві помилки, які пасажири часто роблять самі.

Першою він назвав запізнення на реєстрацію багажу. За словами експерта, у таких випадках персонал аеропорту просто не встигає доставити валізу до літака.

Нині великі американські авіакомпанії, серед яких Delta, United та American Airlines, вимагають здавати багаж щонайменше за 45 хвилин до внутрішнього рейсу. Для міжнародних перельотів цей час зазвичай становить від 60 хвилин і більше. Інші перевізники, зокрема JetBlue, Southwest, Frontier та Spirit, також мають власні часові обмеження — від 30 до 60 хвилин до вильоту.

Другою поширеною помилкою Ланцаріні назвав старі багажні бирки та наклейки, які пасажири залишають на валізах після попередніх поїздок. Через це автоматичні системи можуть помилково зчитати неактуальний штрихкод і спрямувати багаж неправильним маршрутом.

За словами експерта, досвідчені мандрівники зазвичай знімають усі старі бирки та корінці від попередніх рейсів ще перед новою поїздкою.

Подібну пораду раніше озвучувала й головна операційна директорка Air New Zealand з наземного та бортового обслуговування Кейт Бойєр. Вона рекомендувала перед поїздкою прибирати старі наклейки та штрихкоди, щоб уникнути помилок під час сканування.

Експерти також радять пасажирам самостійно відстежувати свої валізи за допомогою трекерів або Apple AirTag. Крім того, перед поїздкою варто сфотографувати сумку зовні, її вміст і багажні бирки. Такі фото можуть допомогти співробітникам аеропорту швидше знайти валізу або стати доказом для страхової компанії у разі втрати речей.

Якщо ж багаж так і не вдалося повернути, частина валіз потрапляє до спеціальних служб продажу неотриманого багажу. Такі компанії займаються перепродажем речей, які власники не забрали в аеропортах.

За даними Міністерства транспорту США, 2024 року американські авіакомпанії втрачали в середньому 5,5 сумки на 1000 пасажирів.

