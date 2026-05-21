Ці дії в літаку можуть затримати виліт: бортпровідники назвали головні помилки

Пасажири часто навіть не помічають, що деякі їхні дії під час посадки на борт створюють проблеми для екіпажу та затримують виліт літака. Бортпровідники кажуть, що найбільше труднощів виникає через самовільну зміну місць, хаос із ручною поклажею та черги до туалету вже після посадки в літак.

Про це розповіли колишній бортпровідник US Airways та Virgin America Боббі Лорі та стюардеса великої американської авіакомпанії Келсі Роджерс в коментарі виданням Travel + Leisure.

Однією з найпоширеніших проблем під час посадки бортпровідники називають спроби пасажирів помінятися місцями просто в проході літака. Часто люди хочуть сісти ближче до своїх супутників, обрати місце біля вікна або пересунутися далі від туалету. Однак такі домовленості сповільнюють посадку, адже пасажири затримуються в проході та створюють черги.

Крім того, після завершення посадки деякі мандрівники намагаються самостійно пересідати на порожні місця в інших рядах. За словами Боббі Лорі, екіпаж завжди бачить такі переміщення, оскільки працівники мають інформацію про розміщення пасажирів та місця, за які було доплачено.

Він пояснив, що проблема полягає не лише в правилах авіакомпаній. На невеликих літаках розподіл пасажирів може впливати на вагу та баланс судна.

Ще одна причина затримок — ручна поклажа. Через платний зареєстрований багаж дедалі більше людей подорожують лише з валізами в салоні. У результаті верхні полиці швидко переповнюються.

Келсі Роджерс розповіла, що пасажири часто самостійно пересувають чужі сумки або ставлять валізи боком, через що багажні полиці не можуть нормально закритися. Водночас люди нерідко навіть не перевіряють, чи зачиняється відсік після їхніх маніпуляцій.

Бортпровідниця наголосила, що екіпаж завжди готовий допомогти з розміщенням речей, тому не варто чіпати чужий багаж. Вона також звернула увагу на ще одну поширену ситуацію — коли пасажири зупиняються просто в проході, щоб перекласти речі, дістати навушники, ноутбук чи перекус. Через це посадка сповільнюється.

Окремо бортпровідники згадали про пасажирів, які вирішують скористатися туалетом уже після посадки в літак. За словами Лорі, така ситуація часто створює затори в салоні, особливо коли частина екіпажу ще займається підготовкою літака до зльоту або кейтерингом.

Келсі Роджерс визнала, що розуміє пасажирів, адже багато людей відчувають потребу піти до туалету саме після посадки на борт. Водночас вона порадила робити це ще в терміналі до закриття виходу на посадку, якщо є така можливість.

Також екіпаж просить пасажирів заздалегідь подбати про воду або напої. За словами Лорі, прохання принести воду перед самим зльотом можуть затягувати підготовку салону, адже після цього бортпровідникам доводиться ще й збирати використані стаканчики та сміття.

