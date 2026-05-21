Вчені з’ясували, хто частіше доживає до 100 років — м’ясоїди чи вегетаріанці

Недостатня вага і вегетаріанство можуть скорочувати життя / © Getty Images

Дослідники з Китаю з’ясували, що літні жінки, які вживають м’ясо, частіше доживають до 100 років, ніж вегетаріанки. Втім, є важливий нюанс — усе залежить від ваги та загального харчування людини.

Висновки опублікували в журналі The American Journal of Clinical Nutrition, повідомляє ScienceAlert.

У межах дослідження науковці проаналізували дані понад 5 тисяч людей віком 80+ років. Вони порівняли спосіб життя 1459 довгожителів, які досягли 100 років, із майже 4 тисячами людей у віці 80-90 років.

Виявилося, що жінки з недостатньою вагою, які дотримувалися суворої вегетаріанської дієти, рідше доживали до 100 років, ніж ті, хто регулярно їв м’ясо. За оцінками вчених, щоденне вживання м’яса у цій групі було пов’язане із підвищенням шансів на довголіття на 44%.

Водночас серед чоловіків такого зв’язку не виявили.

Дослідники наголошують: проблема не обов’язково у відмові від м’яса. Важливу роль відіграє достатнє споживання калорій, білка та поживних речовин. Зокрема, вегетаріанці, які вживали рибу, яйця або молочні продукти, мали приблизно такі ж шанси дожити до 100 років, як і люди, що їли м’ясо.

Ключовий фактор здорового довголіття

Науковці припускають, що у старшому віці організм потребує більше білка для підтримки м’язової маси. Саме збереження м’язів сьогодні вважають одним із ключових факторів здорового старіння.

При цьому автори дослідження застерігають: результати показують лише статистичний зв’язок, а не прямий причинно-наслідковий ефект. На тривалість життя також впливають фізична активність, сон, рівень стресу, доступ до медицини та інші фактори.

Не всі види м’яса однаково впливають на здоров’я. Перероблене м’ясо та надмірне споживання червоного м’яса раніше вже пов’язували з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань та скороченням тривалості життя.

На думку дослідників, найкращий підхід до харчування у старшому віці — збалансований раціон із поєднанням рослинної та тваринної їжі.

