Помідори.

Помідори, посаджені занадто близько один до одного, більш схильні до хвороб і дають менше плодів. Рослини також не переносять надмірної вологості, яка часто є результатом неправильної густоти рослин. Важливо дотримуватися кількох основних правил, щоб забезпечити здорові рослини та рясний урожай.

Помідори дуже чутливі до холоду, а тому не варто поспішати з висаджуванням їх у відкритий садити ґрунт. Найкращий час — друга половина травня, коли мине загроза заморозків, а нічна температура стане більш стабільною.

Помідори найкраще ростуть у теплих, сонячних місцях, захищених від вітру. Чим більше сонця отримують рослини, тим краще цвітуть і швидше дозрівають плоди.

Вирощування томатів вимагає родючого, добре дренованого ґрунту з нейтральним або слабокислим pH. Рослини погано переносять важкий глинистий ґрунт. Досвідчені садівники удобрюють землю гноєм або компостом, що покращує структуру та забезпечує необхідними поживними речовинами.

На якій відстані садити помідори

Правильна відстань між помідорами суттєво впливає на здоров’я рослин, а також на розмір і якість врожаю. Занадто велика відстань перешкоджає ефективному використанню простору в саду чи на ділянці, а надмірна посадка створює серйозніші проблеми. Як можна уникнути цих проблем?

Помідори слід садити в ґрунт через кожні 40-60 см у рядку. Відстань між рядами має бути 60-80 см. Для карликових сортів відстань можна зменшити на 10-15 см.

Кущі, що ростуть занадто близько один до одного, повільніше висихають після дощу та поливу. Це сприяє розвитку грибкових захворювань, особливо фітофтору, який є небезпечним для помідорів.

Щільні скупчення кущів створюють умови для конкуренції за кореневий простір, воду та поживні речовини. Своєю чергою, це негативно впливає на виробництво плодів. Їх стає менше, і розміри не вражають.

