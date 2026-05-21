Тисячам ухилянтів заблокували рахунки від початку року: в Раді назвали цифру

Верховна Рада не посилюватиме мобілізацію та не змусить поліцію вручати повістки. Чинний закон і так дозволяє заарештовувати рахунки ухилянтів, але ТЦК просто не використовують цей інструмент на повну.

Про це у бліц-інтерв’ю виданню «Телеграф» повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу», член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський.

Як протидіють порушникам військового обліку

За словами парламентаря, від початку 2026 року в Україні заарештували рахунки лише 6 тисяч порушників військового обліку. Водночас за весь 2025-й було зафіксовано 30 тисяч таких арештів. Він наголосив, що задекларована Міністерством оборони реформа ТЦК наразі є спробою замінити виконання вже ухваленого навесні 2024 року закону про посилення мобілізації новими ініціативами.

Максим Бужанський висловив упевненість, що ні правоохоронний комітет, ні парламент загалом за жодних обставин не покладуть на Нацполіцію обов’язки з проведення мобілізації.

Він зазначив, що залучення поліції до призову є спробою перекласти на неї невластиві функції. Проблема так званої «бусифікації», за словами нардепа, загострилася ще восени 2023 року. Ухвалений згодом закон мав врегулювати цей процес через запровадження цивілізованих штрафів та арешту рахунків для тих, хто не з’являється за повістками, замість затримань на вулицях.

Причини неефективності чинного механізму

Нардеп пояснив, що ТЦК мають повний доступ до всіх державних реєстрів через систему «Оберіг». Проте замість автоматичного виписування штрафів і подальшого блокування рахунків продовжують практику затримань на вулицях, що створює корупційні ризики.

Він навів приклад, коли на початку 2025 року з понад 1,1 млн надісланих повісток до ТЦК з’явилися лише 50 тисяч осіб. Водночас правоохоронці оголосили в розшук 600 тисяч громадян, а штрафи виписали лише на 130 тисяч, пояснюючи це високою вартістю відправлення рекомендованих листів.

Бужанський підсумував, що українське законодавство вже достатньо жорстке, а Верховна Рада очікує від Міністерства оборони аналізу та звітів про виконання чинних норм, а не пропозицій щодо нових реформ.

