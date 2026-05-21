Захист Ігоря Миронюка заявив про відкриття справи в ЄСПЛ

Про це заявив адвокат сторони захисту Олександр Готін після отримання офіційного листа Секретаріату Суду від 20 травня 2026 року.

Йдеться про справу Myronyuk v. Ukraine, якій присвоєно номер 7976/26. Як зазначив адвокат, подання було здійснене 11 лютого 2026 року.

Нагадаємо, у листопаді минулого року, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 126 млн грн застави для Ігоря Миронюка в рамках операції "Мідас". У травні цього року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила скаргу прокурора та залишила розмір застави підозрюваному у справі "Мідас" Ігорю Миронюку без змін, а саме 112 млн грн.

За словами Олександра Готіна, у заяві до ЄСПЛ йдеться про порушення права на свободу та особисту недоторканність, зокрема через визначення непропорційно високої застави та тривале утримання людини у СІЗО без вироку суду.

"Ми вважаємо, що розмір застави був визначений таким чином, щоб фактично унеможливити вихід людини з-під варти. Це суперечить практиці ЄСПЛ, яка прямо говорить про співмірність запобіжного заходу та недопустимість прихованого безальтернативного арешту через завідомо непідйомну заставу", — заявив адвокат.

Він також наголосив, що сам факт реєстрації справи та її прийняття до подальшого розгляду є важливим сигналом.

"Європейський суд дуже часто відмовляє у розгляді справ ще на стадії первинної перевірки, без реєстрації та без присвоєння номера. Якщо справа отримала номер і Суд відкрив досьє, це означає, що доводи скарги заслуговують на увагу. На нашу думку, це свідчить про наявність серйозної перспективи позитивного рішення для підзахисного", — зазначив захисник.

За його словами, практика Європейського суду з прав людини демонструє, що питання необґрунтовано високих застав та тривалого тримання під вартою без достатньої аргументації неодноразово ставали підставою для рішень проти держав.

Згідно з річним звітом Європейського суду з прав людини за 2025 рік, у 160 із 164 рішень щодо України Суд встановив порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Таким чином, понад 97% рішень у справах проти України були ухвалені на користь заявників, які звертались до ЄСПЛ зі скаргами на порушення права на справедливий суд, незаконне тримання під вартою, непропорційні запобіжні заходи та інші порушення прав людини.

