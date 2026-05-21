ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
449
Час на прочитання
2 хв

"Велика курка": Усик показав свій обід після тренування в Єгипті — що було на столі (відео)

Олександр Усик показав свій обід у Єгипті після тренування. У меню — страус, телятина, овочі та кукурудза.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
"Велика курка": Усик показав свій обід після тренування в Єгипті — що було на столі (відео)

Усик показав, що їсть у Єгипті / © Associated Press

Український боксер Олександр Усик поділився з підписниками відео зі свого обіду під час перебування в Єгипті. Спортсмен показав страви після тренування та жартома прокоментував меню.

Відповідне відео Усик опублікував у Телеграм-каналі.

За словами боксера, після тренування на нього чекала пресконференція, а перед цим — обід. На столі спортсмена були м’ясо страуса, телятина, овочі та кукурудза.

«Друзі, всім доброго дня. Тренування завершилися. За пару годин — пресконференція. На обід прийшов. Давайте покажу вам: гречечка… Оце страус, уявляєте?.. Це велика курка, так?.. Телятинка чи що це — я не знаю. Овочі, кукурудза… Шиповничок залетів десь із Житомира…», — пожартував Усик.

Наприкінці боксер побажав усім добра та попрощався з підписниками.

Зараз Усик перебуває в Єгипті, де продовжує тренувальний процес перед поєдинком з легендарним нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Бій Усика з Верховеном — де дивитися

Олександр Усик уже в суботу, 23 травня, в Єгипті зустрінеться на рингу з кікбоксером Ріко Верховеном.

Нагадаємо, що поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
449
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie