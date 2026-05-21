Усик показав, що їсть у Єгипті / © Associated Press

Український боксер Олександр Усик поділився з підписниками відео зі свого обіду під час перебування в Єгипті. Спортсмен показав страви після тренування та жартома прокоментував меню.

Відповідне відео Усик опублікував у Телеграм-каналі.

За словами боксера, після тренування на нього чекала пресконференція, а перед цим — обід. На столі спортсмена були м’ясо страуса, телятина, овочі та кукурудза.

«Друзі, всім доброго дня. Тренування завершилися. За пару годин — пресконференція. На обід прийшов. Давайте покажу вам: гречечка… Оце страус, уявляєте?.. Це велика курка, так?.. Телятинка чи що це — я не знаю. Овочі, кукурудза… Шиповничок залетів десь із Житомира…», — пожартував Усик.

Наприкінці боксер побажав усім добра та попрощався з підписниками.

Зараз Усик перебуває в Єгипті, де продовжує тренувальний процес перед поєдинком з легендарним нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Бій Усика з Верховеном — де дивитися

Олександр Усик уже в суботу, 23 травня, в Єгипті зустрінеться на рингу з кікбоксером Ріко Верховеном.

Нагадаємо, що поєдинок між Усиком і Верховеном в Україні покаже платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. Текстова онлайн-трансляція бою буде доступна на нашому сайті.

На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а також додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

Подія буде доступна користувачам із підпискою на пакет Преміум HD, а також на його аналогах — тарифах із розширеним доступом до спортивного контенту та телеканалів.

