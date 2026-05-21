"Большая курица": Усик показал свой обед после тренировки в Египте — что было на столе (видео)
Александр Усик показал свой обед в Египте после тренировки. В меню — страус, телятина, овощи и кукуруза.
Украинский боксер Александр Усик поделился с подписчиками видео с обеда во время пребывания в Египте. Спортсмен показал блюда после тренировки и в шутку прокомментировал меню.
Соответствующее видео Усик опубликовал в Телеграм-канале.
По словам боксера, после тренировки его ждала пресс-конференция, а перед этим — обед. На столе спортсмена были мясо страуса, телятина, овощи и кукуруза.
«Друзья, всем добрый день. Тренировки завершились. Через пару часов — пресс-конференция. На обед пришел. Давайте покажу вам: гречечка… Вот это страус, представляете?.. Это большая курица, да?.. Телятинка или что еще — я не знаю. Овощи, кукуруза… Шиповничек залетел где-то из Житомира…», — пошутил Усик.
В конце боксер пожелал всем добра и попрощался с подписчиками.
Сейчас Усик находится в Египте, где продолжает тренировочный процесс перед поединком с легендарным нидерландским кикбоксером Рико Верховеном.
Бой Усика с Верховеном — где смотреть
Александр Усик уже в субботу, 23 мая, в Египте встретится на ринге с кикбоксером Рико Верховеном.
Напомним, что поединок между Усиком и Верховеном в Украине покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
На платформе будет доступен полный вечер бокса со всеми файткардами, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.
Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.