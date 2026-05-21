В Ивано-Франковске мужчина занялся интимом с несовершеннолетней и шантажировал ее: девушка шокировала заявлением

В Ивано-Франковске наказали мужчину за шантаж девушки / © pexels.com

Ивано-Франковский городской суд Ивано-Франковской области вынес приговор местному жителю, который через приложение Telegram познакомился с несовершеннолетней девушкой под чужим именем, заманил на квартиру, тайно снял на мобильный телефон и в течение месяца шантажировал распространением интимных кадров, требуя новых встреч.

Об этом говорится в приговоре суда.

Мужчина в соцсетях познакомился с несовершеннолетней

Как установило следствие, осенью 2021 года мужчина создал фейковую учетную запись в мессенджере Telegram и с помощью чужих фотоснимков познакомился с несовершеннолетней. После длительного общения пара договорилась о встрече на съемной квартире в Ивано-Франковске.

Девушка приехала из другого населенного пункта. Увидев, что парень в реальности совсем непохож на свои фото, она сначала колебалась, но тот заверил, что все будет хорошо. После добровольных интимных отношений мужчина внезапно изменил поведение. Используя физическую силу и психологическое давление (угрожал позвать друзей и причинить боль), он с помощью телефона снял видео порнографического характера с девушкой крупным планом вопреки ее воле.

Мужчина шантажировал девушку

Испуганная девушка утром вернулась домой и все удалила, пытаясь забыть пережитое. Она рассказала об инциденте маме и тете, однако из-за боязни перед слухами в селе семья сначала решила не обращаться в полицию, ограничившись визитом к врачу.

Однако через месяц злоумышленник решил вернуть жертву. Он создал в Telegram закрытый канал, где администратором был сам, указал там домашний адрес девушки и загрузил туда снятые компрометирующие фото и видеофайлы.

После этого он прислал потерпевшей ссылку на канал и начал выдвигать жесткие требования: требовал ежедневно демонстрировать интимные действия по видеосвязи, присылал фотосессии интимных игрушек с грубыми приказами и угрожал прислать ссылку родственникам и односельчанам, если она не приедет для очередного акта сексуального характера. Оказавшись в тупике, девушка с мамой пошли в правоохранительные органы.

Задержание мужчины

Полиция немедленно начала негласные следственные (розыскные) действия. 20 декабря 2021 года под контролем оперативников и в рамках специального следственного эксперимента девушка прибыла на очередную квартиру, которую арендовал мужчина.

Аудио- и видеоконтроль зафиксировал, как девушка сначала заставила шантажиста продемонстрировать телефон и удалить все порнографические файлы. Как только он это сделал, то сразу начал приставать к потерпевшей и пытался силой раздеть ее на кровати. В этот момент в дверь квартиры постучали сотрудники полиции, которые прекратили преступные действия и задержали фигуранта. Во время обыска в помещении изъяли целый арсенал вещей интимного характера (кляпы, плети, масла, фаллоимитаторы), а также цифровые носители.

Позиция обвиняемого и вердикт суда

В судебном заседании мужчина вину признал лишь частично — согласился с обвинением в принуждении к сексу (ч. 3 ст. 154 УК), но отрицал изготовление и перемещение порнографии (ч. 2 ст. 301 УК), утверждая, что канал не был публичным, а файлы девушка якобы присылала сама. От дачи подробных показаний он отказался, чтобы «не причинять потерпевшей дополнительного дискомфорта», и попросил прощения.

Несмотря на позицию защиты, судебная искусствоведческая и компьютерная экспертизы полностью подтвердили происхождение файлов и порнографический характер отснятого контента.

Кроме того, во время процесса обвиняемый полностью выплатил потерпевшей заявленный иск о возмещении морального вреда в размере 80 400 гривен.

Потерпевшая подала заявление, что претензий не имеет, и просила строго его не наказывать, хотя отметила, что из-за этого длительного прессинга ее психологическое состояние и здоровье сильно ухудшились.

Учитывая отсутствие предыдущих судимостей, положительные характеристики с работы, содержание семьи и полное возмещение ущерба, Ивано-Франковский городской суд принял решение применить статью 69 УК Украины (переход к более мягкому виду наказания).

Суд постановил:

Признать мужчину виновным по ч. 2 ст. 301 и ч. 3 ст. 154 УК Украины.

По совокупности преступлений (путем поглощения менее строгого наказания более строгим) назначить окончательное наказание в виде 5 лет пробационного надзора .

Возложить на осужденного строгие обязательства: периодически являться на регистрацию, сообщать об изменении работы или жилья, не выезжать за пределы Украины без разрешения и полностью выполнить утвержденную пробационную программу.

Взыскать в пользу государства 1 235 гривен процессуальных издержек.

