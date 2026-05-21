В Івано-Франківську чоловік зайнявся інтимом з неповнолітньою та шантажував її: дівчина шокувала заявою

В Івано-Франківську покарали чоловіка за шантаж дівчини

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області виніс вирок місцевому мешканцю, який через застосунок Telegram під чужим ім’ям познайомився з неповнолітньою дівчиною, заманив її на квартиру, таємно зняв на мобільний телефон і протягом місяця шантажував поширенням інтимних кадрів, вимагаючи нових зустрічей.

Про це йдеться у вироку суду.

Чоловік у соцмережах познайомився з неповнолітньою

Як встановило слідство, восени 2021 року чоловік створив фейковий обліковий запис у месенджері Telegram та за допомогою чужих фотознімків познайомився з неповнолітньою. Після тривалого спілкування пара домовилася про зустріч на орендованій квартирі в Івано-Франківську.

Дівчина приїхала з іншого населеного пункту. Побачивши, що хлопець у реальності геть несхожий на свої фото, вона спочатку вагалася, але той запевнив, що все буде добре. Після добровільних інтимних стосунків чоловік раптово змінив поведінку. Використовуючи фізичну силу та психологічний тиск (погрожував покликати друзів і завдати болю), він за допомогою телефону зняв відео порнографічного характеру з дівчиною великим планом всупереч її волі.

Чоловік шантажував дівчину

Злякана дівчина зранку повернулася додому і все видалила, намагаючись забути пережите. Вона розповіла про інцидент мамі й тітці, проте через острах перед чутками в селі родина спочатку вирішила не звертатися до поліції, обмежившись візитом до лікаря.

Проте за місяць зловмисник вирішив повернути жертву. Він створив у Telegram закритий канал, де адміністратором був сам, вказав там домашню адресу дівчини й завантажив туди зняті компрометувальні фото та відеофайли.

Після цього він надіслав потерпілій посилання на канал та почав висувати жорсткі вимоги: вимагав щодня демонструвати інтимні дії відеозв’язком, надсилав фотосесії інтимних іграшок із брутальними наказами та погрожував надіслати посилання родичам та односельцям, якщо вона не приїде для чергового акту сексуального характеру. Опинившись у безвиході, дівчина з мамою пішли до правоохоронних органів.

Затримання чоловіка

Поліція негайно розпочала негласні слідчі (розшукові) дії. 20 грудня 2021 року під контролем оперативників та в межах спеціального слідчого експерименту дівчина прибула на чергову квартиру, яку орендував чоловік.

Аудіо- та відеоконтроль зафіксував, як дівчина спершу змусила шантажиста продемонструвати телефон і видалити всі порнографічні файли. Щойно він це зробив, то одразу почав чіплятися до потерпілої та намагався силоміць роздягнути її на ліжку. У цей момент у двері квартири постукали працівники поліції, які припинили злочинні дії та затримали фігуранта. Під час обшуку в приміщенні вилучили цілий арсенал речей інтимного характеру (кляпи, батоги, мастила, фалоімітатори), а також цифрові носії.

Позиція обвинуваченого та вердикт суду

У судовому засіданні чоловік вину визнав лише частково — погодився з обвинуваченням у примушуванні до сексу (ч. 3 ст. 154 КК), але заперечував виготовлення та переміщення порнографії (ч. 2 ст. 301 КК), стверджуючи, що канал не був публічним, а файли дівчина нібито надсилала сама. Від надання детальних показань він відмовився, щоб «не завдавати потерпілій додаткового дискомфорту», та попросив вибачення.

Попри позицію захисту, судова мистецтвознавча та комп’ютерна експертизи повністю підтвердили походження файлів та порнографічний характер відзнятого контенту.

Крім того, під час процесу обвинувачений повністю виплатив потерпілій заявлений позов про відшкодування моральної шкоди у розмірі 80 400 гривень.

Потерпіла подала заяву, що претензій не має, і просила суворо його не карати, хоча зазначила, що через цей тривалий пресинг її психологічний стан та здоров’я сильно погіршилися.

Зважаючи на відсутність попередніх судимостей, позитивні характеристики з роботи, утримання родини та повне відшкодування шкоди, Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення застосувати статтю 69 КК України (перехід до більш м’якого виду покарання).

Суд ухвалив:

Визнати чоловіка винним за ч. 2 ст. 301 та ч. 3 ст. 154 КК України.

За сукупністю злочинів (шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим) призначити остаточне покарання у вигляді 5 років пробаційного нагляду .

Покласти на засудженого суворі зобов’язання: періодично з’являтися на реєстрацію, повідомляти про зміну роботи чи житла, не виїжджати за межі України без дозволу та повністю виконати затверджену пробаційну програму.

Стягнути на користь держави 1235 гривень процесуальних витрат.

