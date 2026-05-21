Нацбанк б’є на сполох: хакери можуть отримати повний доступ до ваших пристроїв

У Нацбанку закликають не переходити за посиланням, яке міститься в тексті шахрайського листа.

Богдан Скаврон
© pexels.com

Зловмисники розсилають повідомлення, які імітують офіційний лист від НБУ. Завантаження вкладень, які містять фішингові програми, може надати хакерам повний доступ до пристроїв користувача.

Про шахрайську схему попередили у пресслужбі Нацбанку.

«Зловмисники надсилають листи з різних електронних адрес, нібито від імені Національного банку України. Оформлення листа нагадує дизайн сторінки офіційного сайту НБУ», — йдеться у повідомленні.

У Нацбанку закликають не переходити за посиланням, яке містить текст листа, і тим більше не завантажувати «архів із переліком документів».

«Насправді в архіві міститься шкідливе програмне забезпечення для віддаленого доступу до вашого комп’ютера», — застерегли в НБУ.

Нацбанк попереджає про шахрайство / © Національний банк України

Нацбанк попереджає про шахрайство / © Національний банк України

У повідомленні наголосили, що для електронного листування працівники НБУ використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен @bank.gov.ua

Нагадаємо, в Україні зафіксовано різке зростання кількості шахрайств, у яких зловмисники вдають із себе співробітників СБУ та інших силовиків.

