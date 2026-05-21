Скандал із "порноофісами": під арешт відправили керівників поліції трьох областей

Поліція / © УНІАН

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави п’ятьом підозрюваним у справі про корупційне прикриття мережі «порноофісів».

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Розміри застав для підозрюваних

За даними слідства, посадовці поліції та наближені до них особи отримували неправомірну вигоду за забезпечення безперешкодної роботи приміщень, де незаконно створювали та поширювали порнографічний контент.

Усім п’ятьом учасникам схеми суд надав право вийти під заставу. Суми застав розподілилися так:

8 млн грн — для водія заступника Міністра внутрішніх справ України;

7 млн грн — для начальника ГУНП в Івано-Франківській області;

5 млн грн — для заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області;

5 млн грн — для першого заступника начальника слідчого управління ГУНП в Тернопільській області;

1 млн 164 тис. грн — для заступника начальника ГУНП в Житомирській області.

Результати обшуків та хід слідства

Під час проведення санкціонованих обшуків у межах кримінального провадження правоохоронці вилучили елітні автомобілі, готівку та інше майно. Загальна сума вилучених грошових коштів становить 22,6 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетні до захисту незаконного бізнесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про викриття масштабної корупційної схеми, яку організували високопосадовці Нацполіції.

За даними слідства, керівники поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях допомагали працювати мережі порностудій, яка незаконно знімала та поширювала в інтернеті еротичні й порнографічні відео.

Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк з шести автомобілів, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

Згодом після викриття поліцейських чиновників у порноскандалі та схемах голова Нацполіції Вигівський відправив своїх заступників із перевірками до трьох областей України.

