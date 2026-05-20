СБУ проводить обшуки у Нацполіції трьох областей: хто серед фігурантів

Обшуки у Національній поліції / © Telegram / Сергій Стерненко

Реклама

Вранці 20 травня співробітники СБУ проводять обшуки у трьох обласних управлінь Національної поліції України.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України для Української правди.

У трьох управліннях поліції тривають обшуки

У пресслужбі Нацполу повідомили, що обшуки тривають у трьох обласних управліннях.

Реклама

«Проводяться обшуки у трьох регіонах. Національна поліція сприяє проведенню усіх заходів.»

Відомо, що обшуки проводяться в управліннях Національної поліції Івано-Франківської, Житомирської та Тернопільської областей.

Наразі офіційних коментарів від Офісу Генпрокурора, Національної поліції чи МВС немає.

За попередніми даними, кількох високопосадовців затримали під час отримання хабаря. Правоохоронці вилучають документи та перевіряють можливу причетність працівників Національної поліції до злочину.

Реклама

Серед фігурантів справи можуть бути:

начальник поліції Івано-Франківської області та його заступник;

перший заступник начальника слідчого управління поліції Тернопільщини;

заступник начальника поліції Житомирщини;

помічник заступника міністра внутрішніх справ.

Найближчим часом СБУ та Офіс Генпрокурора мають повідомити про результати обшуків та процесуальний статус затриманих.

Радник міністра оборони України Сергій Стерненко опублікував фото з процесу обшуків та підтвердив факт того, що СБУ проводить обшуки в управліннях Нацполіції Івано-Франківщини, Тернопільщини та Житомирщини.

Обшуки: останні новини

Нагадаємо, правоохоронці заявили про викриття масштабної схеми розтрати близько 760 мільйонів бюджетних гривень у Київському національному університеті культури і мистецтв.

Реклама

За даними Офісу генпрокурора, керівництво закладу, включно з його багаторічним очільником Михайлом Поплавським, у змові з чиновниками МОН роками наживалося на програмі підготовки кадрів, вносячи до документів «мертві душі».

У зв’язку з цим розслідуванням 7 травня правоохоронці провели обшуки в університеті. У Нацполіції офіційно підтвердили цю інформацію.

Новини партнерів