Хто вніс заставу за Андрія Єрмака: список і суми "пожертв"

Хто вніс заставу за Андрія Єрмака / © із соцмереж

За колишнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака внесли повну суму застави — 140 млн грн. Це сталося ще у п’ятницю, 15 травня, однак тоді не вдалося провести всі банківські операції. Андрій Єрмак провів вихідні у СІЗО.

Невдовзі Єрмак вийшов на волю. Хто вніс заставу за Єрмака — детально розповідаємо про всіх, хто взяв участь.

Єрмак вийшов із СІЗО: заставу внесено

Вищий антикорупційний суд та адвокат Андрія Єрмака підтвердили Суспільному, що за підозрюваного внесли повну суму застави. ВАКС мав видати довідку про сплату застави. Лише після цього Єрмак може вийти з СІЗО.

Після внесення застави Андрій Єрмак все одно матиме процесуальні обовʼязки, відповідні своєму запобіжному заходу. Він зобов’язаний прибувати до детективів, прокурорів та суду, не може виїжджати за межі Києва без дозволу детектива, прокурора та суду, повинен утримуватися від спілкування з іншими фігурантами корупційної схеми.

Крім усього, Єрмак повинен здати на зберігання до Державної міграційної служби всі свої паспорти для виїзду за кордон, дипломатичні паспорти — віддати до МЗС, а також здати всі документи, за якими можна виїхати за кордон.

Також Єрмак повинен носити електронний браслет.

Станом на 11:00 18 травня, Андрій Єрмак уже вийшов із СІЗО. Він повідомив, що сидів у платній камері, яку йому оплатив адвокат. Він стверджував, що не знає повної суми застави за себе і не очікував, що потрібну суму зберуть так швидко.

Після виходу з СІЗО Єрмак попрямував до свого авто.

Хто вніс заставу за Єрмака

За інформацією журналіста Михайла Ткача, заставу в 140 млн гривень оплатили близько 200 платежами. Були також внески і по 1 копійці. Загалом внесли понад 154 мільйони гривень.

Усі охочі могли поповнювати рахунок застави для Єрмака навіть у вихідні. Однак Вищий антикорупційний суд перевіряє всі транзакції лише від сьогоднішнього дня, з понеділка, 18 травня.

Саме тому усі вихідні дні Андрій Єрмак провів у СІЗО.

За Андрія Єрмака вносили заставу такі люди:

30 млн грн — екстренер збірної України Сергій Ребров. Він є давнім другом Єрмака, також вони мають спільного кума — нардепа Миколу Тищенка.

9,8 млн грн — компанія «Міраліф».

8 млн грн — керівниця Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» Роза Тапанова. Розслідувачі Bihus.Info стверджують, що вона працювала юристкою у фірмі, пов’язаній з Єрмаком.

6,5 млн грн — адвокат Сергій Свириба, який може бути одногрупником Єрмака.

5 млн грн — адвокат Андрія Єрмака, Ігор Фомін.

4 млн грн — ТОВ «Арена Марин». Компанія бере участь у державних закупівлях. За даними Opendatabot, за 2025 рік компанія мала близько 471 тис. грн чистого прибутку.

80 тис. грн — політтехнолог і журналіст «Ісландії» Володимир Петров.

666 гривень — український актор і громадський діяч Григорій Гришкан.

Крім усього, пересічні українці надсилали на «збір» маленькі суми коштів — по 1 гривні, 6, 66 гривень чи просто по 1 копійці.

Кум Андрія Єрмака, Микола Тищенко, відмовився вносити кошти на заставу Андрієві Єрмаку. Він повідомив, що не має таких грошей, адже отримує депутатську зарплату — 50 тисяч гривень.

«Це мій кум — я від нього не відмовляюся. У нас ще є один кум — Сергій Ребров. Він вніс 30 млн застави. Відома людина, може собі дозволити», — сказав Тищенко.

На запитання, чи вноситиме Тищенко кошти за кума, він відповів, що не знає, адже ще не отримував зарплату.

Справа Єрмака: за що його судять

Нагадаємо, колишньому голові Офісу Президента Андрію Єрмаку вручили підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Йдеться про відмивання понад 460 млн грн ($8,9 млн) на будівництві елітного котеджного містечка «Династія» в Козині.

Паралельно з цим НАБУ оприлюднило нову порцію скандальних записів розмов фігурантів, а у квартирі ексголови ОП на вулиці Шовковичній провели обшуки. Сам Єрмак під час вручення підозри біля НСК «Олімпійський» заявив журналістам, що має лише одну квартиру.

За даними слідства, корупційна схема почала працювати ще у 2018 році, а гроші надходили від діяльності злочинної організації та корупційних схем в «Енергоатомі». У травні 2020 року в Козині на викупленій у сільради землі розпочалося будівництво чотирьох розкішних резиденцій площею по 1000 кв. м і вартістю близько $2 млн кожна, а також спільного спа-комплексу з басейном.

Для легалізації коштів та замовлень підконтрольні фігурантам особи створили підставну компанію. Андрій Єрмак фігурував у схемах під іменем «R2» або «Хірург». Як стверджує слідство, він активно контролював будівництво та затверджував дизайн власного маєтку.

Будівництво вирішили законсервувати лише у липні 2025 року, коли колишньому міністру та віцепрем’єру Олексію Чернишову вручили підозру в хабарі.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід колишньому керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку. Суд призначив тримання під вартою з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень, а також зобов’язав ексвисокопосадовця носити електронний браслет. Як повідомляв кореспондент ТСН, сам Єрмак заявив, що не має таких грошей, заперечив усі звинувачення і наразі разом з адвокатом готує апеляцію.

Пізніше кошти таки знайшлися, і сьогодні, 18 травня, Єрмак вийшов з-під варти.

