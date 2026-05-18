Як швидко зварити смачне та ніжне горохове пюре без замочування: кухарі розкрили свій секрет

Як швидко зварити горох / © Freepik

Реклама

Горохове пюре — проста, ситна та дуже смачна страва, яку люблять за ніжний смак і кремову текстуру. Проте багато господинь уникають його приготування через тривале замочування гороху та довге варіння. Виявляється, досвідчені кухарі давно користуються хитрим способом, який дозволяє зварити ідеально м’яке пюре значно швидше — без багатогодинного очікування. І для цього не потрібні складні кулінарні прийоми.

У чому головний секрет швидкого приготування гороху

Кухарі радять додавати під час варіння звичайну харчову соду. Саме вона допомагає гороху значно швидше розм’якшитися навіть без попереднього замочування.

На один літру води достатньо лише маленької дрібки соди, головне, не переборщити, бо надлишок може вплинути на смак страви.

Реклама

Завдяки цьому простому трюку горох починає швидше розварюватися та перетворюється на ніжне пюре.

Як правильно варити горохове пюре

Перед приготуванням горох потрібно добре промити кілька разів холодною водою. Потім його заливають гарячою водою та ставлять на середній вогонь. Після закипання додають дрібку соди й періодично знімають піну. Досвідчені кухарі також радять не солити страву на початку варіння, адже сіль може зробити горох жорсткішим. Найкраще додавати її вже наприкінці приготування. Щоб страва мала кремову текстуру, готовий горох можна злегка перебити товкачкою або блендером. Для більш насиченого смаку кухарі додають обсмажену цибулю, вершкове масло або трохи вершків. Деякі господині також кладуть у пюре запечений часник — він додає страві приємного аромату та м’якості.

Чому горох іноді довго не розварюється

Причина часто полягає у старому або пересушеному продукті.

Чим довше зберігався горох, тим більше часу йому потрібно для приготування.

Також впливає жорсткість води, через це бобові варяться значно довше.

Саме тому маленька дрібка соди стала популярним кулінарним лайфгаком серед багатьох кухарів.

Новини партнерів