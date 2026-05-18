Магнітні бурі, прогноз на три дні: чого очікувати від сонячної активності 18-20 травня

Найближчим часом очікується висока сонячна активність.

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-20 травня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У понеділок, 18 травня, прогнозується висока сонячна активність, яка до вечора може призвести до розвитку магнітної бурі з К-індексом 5 (червоний рівень). Геомагнітні збурення почнуть посилюватися в другій половині дня і здатні позначитися на самопочутті метеозалежних людей. У цей період можливі головні болі, слабкість, стрибки артеріального тиску, підвищена стомлюваність і порушення сну.

У вівторок, 19 травня, напружена геомагнітна ситуація збережеться. За прогнозами фахівців, Землю знову накриє магнітна буря з К-індексом 5, що відповідає червоному рівню активності. Лікарі радять у дні магнітних бур уникати перевтоми, скоротити фізичні та емоційні навантаження, дотримуватися режиму сну і пити достатню кількість води.

У середу, 20 травня, сонячна активність почне поступово знижуватися. Сильних магнітних бур уже не очікується, проте магнітосфера Землі залишиться злегка збуреною — можливі лише помірні магнітні хвилювання.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

