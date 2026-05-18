Княгиня Шарлін з’явилася на перегонах у стильному костюмі та з абсолютно новою зачіскою
Княгиня Шарлін та князь Альбер II відвідали 10-й етап чемпіонату світу FIA Formula E 2026 року, на трасі Circuit de Monaco у Монте-Карло.
Княже подружжя було присутнє на другій гонці вікенду. Після напруженої гонки перемогу здобув британський гонщик Олівер Роуленд, випередивши бразильця Феліпе Друговича та португальця Антоніо Фелікса та Косту.
Князь Альбер II вручив трофей переможцю, а княгиня Шарлін нагородила переможця, який посів друге місце.
Шарлін була одягнена в елегантний білий штанний костюм, який складався з подовженого жакету і штанів-кльош зі стрілками. Вона доповнила лук гостроносими туфлями-човниками на підборах, макіяжем, сережками з перлами і продемонструвала нову стрижку, уклавши волосся легкими хвилями.
Князь Альбер носив темно-синій піджак і світло-сірі штани у поєднанні з блакитною сорочкою та синьою краваткою у дрібний принт.
Нагадаємо, нещодавно Шарлін у штанному костюмі фасону оверсайз відвідала з чоловіком тенісний матч.