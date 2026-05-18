У костюмі від Giorgio Armani: елегантна Меган Маркл відвідала захід у Женеві
Герцогиня Сассекська вирушила у сольну поїздку до Швейцарії.
17 травня Меган Маркл була присутня на відкритті меморіалу «Втрачений екран» напередодні відкриття 79-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я на площі Націй у Женеві.
«Втрачений екран» — це пам’ятна художня інсталяція, що є підсвіченими екранами блокування смартфонів, що символізують 50 дітей, які трагічно загинули внаслідок шкоди, пов’язаної з соціальними мережами.
Герцогиня прибула на захід у чорному штанному костюмі від Giorgio Armani, взута в туфлі-човники з чорної замші від Manolo Blahnik, а її образ доповнювали золотий годинник Tank Française від Сartier, сережки-цвяшки Ariel Gordon jewelry, золотий ланцюжок з діамантами та смарагдами Hollowell Jewelry та браслет «Love» від Сartier із жовтого золота. Волосся герцогиня зібрала в тугий гладкий пучок і зробила виразний макіяж.
У своїй промові Меган Маркл зазначила, що безпечні онлайн-простори — це не просто технологічна проблема, а проблема охорони здоров’я.
«Позаду мене стоїть Меморіал „Втрачений екран“, — продовжила вона, маючи на увазі фотографії та імена 50 дітей, які наклали на себе руки внаслідок цькування в Інтернеті та цифрового насильства. „Кожне ім’я належало дитині, яку любили безмірно. Дитині, чий сміх колись наповнював кухню. Чиї черевики колись чекали біля вхідних дверей. Чиє майбутнє колись здавалося безмежним“», — сказала вона.
«Тепер їхні обличчя ставлять світові запитання, яких ми більше не можемо уникати: скільки ще мільйонів дітей постраждають від продуктів, які, будучи інноваційними, все ж таки розроблені без достатніх заходів безпеки?» — запитала Меган у присутніх, цитує її слова журнал People.
Герцогиня Сассекська порівняла небезпеку онлайн-простору з іншими широко визнаними проблемами громадської безпеки, зазначивши, що уряди та політики давно втручаються для захисту дітей у цих та інших сферах.
«Ми не закликали батьків виготовляти власні ремені безпеки. Ми не просили дітей перевіряти небезпечні ліки. Ми не знизували плечима, зіштовхуючись із отруєною водою чи неякісними іграшками, і не називали це ціною прогресу, — сказала вона. — Ми діяли. І тепер світ має діяти знову».
Вона закликала світову спільноту до дій, заявивши, що загроза для дітей та сімей з кожним днем зростає, особливо через особливості штучного інтелекту.
Меморіал, який буде виставлений у Женеві до 22 травня, був створений благодійною організацією Archewell Philanthropies, що належить Меган та принцу Гаррі, у партнерстві з організацією The Parents' Network. Герцог і герцогиня Сассекські раніше представили цю виставку в Нью-Йорку у квітні 2025 року в рамках кампанії «Жодна дитина не повинна бути втрачена через соціальні мережі».