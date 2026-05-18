У костюмі від Giorgio Armani: елегантна Меган Маркл відвідала захід у Женеві

Меган Маркл / © Getty Images

Реклама

17 травня Меган Маркл була присутня на відкритті меморіалу «Втрачений екран» напередодні відкриття 79-ї Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я на площі Націй у Женеві.

«Втрачений екран» — це пам’ятна художня інсталяція, що є підсвіченими екранами блокування смартфонів, що символізують 50 дітей, які трагічно загинули внаслідок шкоди, пов’язаної з соціальними мережами.

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня прибула на захід у чорному штанному костюмі від Giorgio Armani, взута в туфлі-човники з чорної замші від Manolo Blahnik, а її образ доповнювали золотий годинник Tank Française від Сartier, сережки-цвяшки Ariel Gordon jewelry, золотий ланцюжок з діамантами та смарагдами Hollowell Jewelry та браслет «Love» від Сartier із жовтого золота. Волосся герцогиня зібрала в тугий гладкий пучок і зробила виразний макіяж.

Реклама

У своїй промові Меган Маркл зазначила, що безпечні онлайн-простори — це не просто технологічна проблема, а проблема охорони здоров’я.

«Позаду мене стоїть Меморіал „Втрачений екран“, — продовжила вона, маючи на увазі фотографії та імена 50 дітей, які наклали на себе руки внаслідок цькування в Інтернеті та цифрового насильства. „Кожне ім’я належало дитині, яку любили безмірно. Дитині, чий сміх колись наповнював кухню. Чиї черевики колись чекали біля вхідних дверей. Чиє майбутнє колись здавалося безмежним“», — сказала вона.

Меган Маркл / © Getty Images

«Тепер їхні обличчя ставлять світові запитання, яких ми більше не можемо уникати: скільки ще мільйонів дітей постраждають від продуктів, які, будучи інноваційними, все ж таки розроблені без достатніх заходів безпеки?» — запитала Меган у присутніх, цитує її слова журнал People.

Герцогиня Сассекська порівняла небезпеку онлайн-простору з іншими широко визнаними проблемами громадської безпеки, зазначивши, що уряди та політики давно втручаються для захисту дітей у цих та інших сферах.

Реклама

«Ми не закликали батьків виготовляти власні ремені безпеки. Ми не просили дітей перевіряти небезпечні ліки. Ми не знизували плечима, зіштовхуючись із отруєною водою чи неякісними іграшками, і не називали це ціною прогресу, — сказала вона. — Ми діяли. І тепер світ має діяти знову».

Меган Маркл / © Getty Images

Вона закликала світову спільноту до дій, заявивши, що загроза для дітей та сімей з кожним днем ​​зростає, особливо через особливості штучного інтелекту.

Меморіал, який буде виставлений у Женеві до 22 травня, був створений благодійною організацією Archewell Philanthropies, що належить Меган та принцу Гаррі, у партнерстві з організацією The Parents' Network. Герцог і герцогиня Сассекські раніше представили цю виставку в Нью-Йорку у квітні 2025 року в рамках кампанії «Жодна дитина не повинна бути втрачена через соціальні мережі».

Новини партнерів