Вага йде, а шкіра залишається / © Credits

Реклама

Якщо про втрату кілограмів говорять як про перемогу, то про її «посмак» рідко. Надлишкова шкіра стає новим тілесним і емоційним викликом, який медицина та індустрія краси поки що не встигають повністю вирішити, про це розповіло видання The New Yourk Times.

Препарати на кшталт Оземпік або Вегові стали справжнім проривом у медицині ожиріння. Ці препарати дедалі частіше використовуються та вже приблизно кожен восьмий дорослий зізнається у досвіді їхнього застосування. Але разом зі стрімкою втратою ваги з’являється побічний ефект, про який мало говорять на початку терапії, а саме про шкіру, яка не встигає скорочуватися.

Тіло змінюється швидше, ніж шкіра

Шкіра людини еластична завдяки білкам колагену та еластину. Вони дозволяють їй розтягуватися та частково повертатися до попередньої форми. Проте цей механізм має межі.

Реклама

Коли вага знижується різко чи у великих обсягах (понад 20–25 кг), підшкірний жировий шар зменшується швидше, ніж шкіра встигає адаптуватися. У результаті вона втрачає підтримку зсередини та під дією гравітації опускається.

Лікарі пояснюють, що у молодому віці чи за незначної втрати ваги шкіра має більше шансів «підтягнутися». Проте після 25 років рівень колагену природно знижується, а за значного схуднення повернення до початкової пружності стає малоймовірним.

Тіло після трансформації

Для багатьох людей наслідки схуднення стають несподіваними. Надлишкова шкіра може викликати тертя та подразнення, провокувати висипання та запалення, сприяти бактеріальним та грибковим інфекціям у складках шкіри, створювати дискомфорт під час руху.

Але не менш важливим є психологічний аспект. Чим більше надлишкової шкіри має людина після схуднення, тим вищими можуть бути показники депресивних станів. Парадоксально, але деякі пацієнти повідомляють, що почувалися впевненіше у більшій вазі, ніж після різкої трансформації. Це пов’язано з тим, що тіло, яке мало бути «новим та ідеальним», не завжди відповідає очікуванням людини.

Реклама

Міф про креми та «швидке підтягування»

Ринок краси швидко відреагував на новий запит. Соцмережі заповнилися «чарівними» кремами, сироватками, колагеновими добавками та порадами про «пружну шкіру за 7 днів». Але експерти наголошують, що більшість таких засобів не здатні змінити структуру шкіри на глибокому рівні.

Зволожувальні засоби чи гіалуронова кислота можуть тимчасово покращити зовнішній вигляд, створити ефект гладкої шкіри. Ретиноїди та вітамін С можуть покращувати текстуру та тон, але не здатні скоротити надлишкову шкіру.

Щодо колагенових добавок, наукові дані суперечливі.

Що може допомогти

Найефективніший природний спосіб покращити вигляд тіла після схуднення — нарощування м’язової маси. Силові тренування можуть частково заповнити простір, який утворився після втрати жирової тканини, зробити контури тіла щільнішими. Але навіть це має обмежений ефект, особливо після значної втрати ваги.

Реклама

Косметологія

Нехірургічні процедури, такі як ультразвукова терапія чи радіочастотне нагрівання тканин, стимулюють вироблення колагену. Однак вони краще працюють на обличчі та шиї, мають слабший ефект на животі та стегнах і результат з’являється не одразу, через 3–6 місяців, крім того, вони потребують повторних процедур і дорого коштують.

Лазерні методи можуть покращити текстуру шкіри, але не розв’язати проблему її надлишку.

Хірургія як найрадикальніше рішення

Єдиним способом повністю усунути надлишкову шкіру залишається пластична операція. Йдеться про підтяжку живота, рук, стегон, операції на грудях і видалення надлишкової шкіри після значного схуднення.

Але цей шлях має свої складнощі, адже операції дорогі, вони рідко покриваються страховкою, потребують стабільної ваги перед втручанням, несуть ризики ускладнень і залишають рубці.

Реклама

Пластичні хірурги часто говорять, що пацієнти «обмінюють шкіру на шрами» і цей компроміс далеко не завжди простий психологічно.

Емоційна сторона

Для багатьох людей схуднення є величезним досягненням, адже знижується тиск, покращується рівень цукру у крові, зменшуються болі у тілі, пов’язані з хронічними станами. Але новий тілесний образ може викликати несподівану невпевненість. Людина ніби отримує «нове тіло», але воно не завжди відповідає очікуваному ідеалу.

У результаті виникає складна емоційна дилема: гордість за пройдений шлях і розчарування тим, який вигляд має результат.

Сучасна медицина зробила схуднення доступнішим і ефективнішим, ніж будь-коли раніше. Але тіло залишається складною системою, яка не завжди встигає за швидкими змінами.

Реклама

Надлишкова шкіра — не просто косметичний нюанс, це фізичний, психологічний та соціальний досвід, який потребує більшої обізнаності, чесної розмови та реалістичних очікувань. І, можливо, найважливіший зсув, який зараз відбувається, — це перехід від ідеї «ідеального тіла після схуднення» до розуміння, що трансформація тіла завжди має свою ціну, і ця ціна не завжди вимірюється кілограмами.

Новини партнерів