ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 18 травня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Діва

Діва / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 18 травня?

День трансформації негативної енергії, яка пануватиме над нами зранку, на позитивну — вона стане особливо сильною в пообідній час. Саме до цієї частини місячної доби потрібно приурочити найважливіші дії — як професійного, так й особистого характеру: можна ухвалювати важливі рішення, підписувати серйозні документи, братися до роботи над новими проєктами — протягом розпочатого сьогодні тижня їх вдасться довести до ладу. Дуже важливо відмовитися від будь-якого фізичного навантаження — надто висока ймовірність травм, які на деякий час можуть позбавити можливості жити й діяти на всі сто відсотків.

Діва

Дівам зірки настійно рекомендують переходити від слів до справи. Останнім часом вони лише тим і займаються, що планують майбутню роботу, проте зробити перший крок на шляху до реалізації нового проєкту ніяк не наважаться: з якоїсь — тільки їм зрозумілої причини — представники знака вважають, що не впораються з завданням, яке вони самі перед собою захочуть поставити. Якщо розпочати роботу сьогодні, вони досить швидко досягнуть успіху — як у кар’єрному, так і в матеріальному становищі: нова посада й надбавка до зарплати ще нікому не завадили.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
220
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie