Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 18 травня

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше.

Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні — 18 травня?

Місяць розповідає

Нинішній день чітко розділений на дві половини: перша — негативна — може сприяти прояву недобрих якостей людської натури, друга поступово все владнає.

Місяць рекомендує

Час сприятливий для ухвалення важливих життєвих рішень, підписання серйозних документів — передусім матеріального характеру, — початку втілення в життя довготривалого проєкту. Необхідно берегти енергію, витрачаючи її лише на необхідну роботу, а від з’ясування стосунків, сварок і скандалів краще відмовитися — про них згодом доведеться пошкодувати.

Місяць застерігає

Необхідно уникати фізичних навантажень — як спортивних, так і побутових, не варто робити різких рухів та піднімати важкі речі: надмірна фізична активність цього дня загрожує щонайменше втомою, а щонайбільше — травмами й розтягненнями. Будь-який конфлікт, учасниками якого ми можемо стати цього дня, здатен затягнутися, тож краще не допускати подібного розвитку подій.

