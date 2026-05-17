Атака дронів у Кривому Розі / © Getty Images

Сьогодні, 17 травня, росіяни «Шахедами» атакували Кривий Ріг.

Про наслідки повідомив Олександр Вілкул, керівник Ради оборони міста.

«Ворог „Шахедами“ атакував інфраструктуру міста на двох локаціях. Пожежі вже загасили.Найголовніше — без постраждалих», — зазначив він.

Атаки по Україні 17 травня — останні новини

За даними Повітряних сил України, у ніч проти 17 травня росіяни запустили по Україні 287 ударних безпілотників різних типів. ППО збила 279 з них. Вісім дронів влучили в семи місцях, ще в семи — впали уламки.

Зрання росіяни завдали удару бойовим дроном по Шевченківському району Харкову.

Уночі росіяни атакували ударними дронами Дніпро. За останніми даними, є постраждалі.

«Троє постраждалих через нічну атаку росіян на Дніпро. До лікарів звернулися двоє чоловіків — 50 та 60 років. Їм надали необхідну допомогу. Обидва будуть лікуватися амбулаторно», — зазначив очільник ОВА.

У Сумах дрон влетів у ТЦ. Минулося без жертв та постраждалих.

