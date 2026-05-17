У Києві оголошена повітряна тривога — що летить

Пройдіть на найближчого укриття.

Анастасія Павленко
Київ атакують дронами

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 17 травня, у Києві оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили у КМВА.

«У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги», — йдеться у повідомленні.

Атаки по Україні 17 травня — останні новини

Зрання росіяни завдали удару бойовим дроном по Шевченківському району Харкову.

Уночі росіяни атакували ударними дронами Дніпро. За останніми даними, є постраждалі.

«Троє постраждалих через нічну атаку росіян на Дніпро. До лікарів звернулися двоє чоловіків — 50 та 60 років. Їм надали необхідну допомогу. Обидва будуть лікуватися амбулаторно», — зазначив очільник ОВА.

У Сумах дрон влетів у ТЦ. Минулося без жертв та постраждалих.

