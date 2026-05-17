ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
919
Время на прочтение
1 мин

В Киеве объявлена воздушная тревога — гремят взрывы

В столице на фоне воздушной тревоги раздаются взрывы. Мэр Кличко сообщил, что работает ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Киев атакуют дронами

Киев атакуют дронами

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 17 мая, в Киеве объявлена воздушная тревога. В столице слышны звуки взрывов.

Об этом сообщили в КМВА.

«В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА. Просим киевлян идти в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работает ПВО по враждебным БпЛА.

Атаки по Украине 17 мая — последние новости

Утром россияне нанесли удар боевым дроном по Шевченковскому району Харькова.

Ночью россияне атаковали ударными дронами Днепр. По последним данным, есть пострадавшие.

«Три пострадавших из-за ночной атаки россиян на Днепр. К врачам обратились двое мужчин — 50 и 60 лет. Им оказали необходимую помощь. Оба будут лечиться амбулаторно», — отметил глава ОВА.

В Сумах дрон влетел в ТЦ. Обошлось без жертв и пострадавших.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
919
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie