- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 919
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве объявлена воздушная тревога — гремят взрывы
В столице на фоне воздушной тревоги раздаются взрывы. Мэр Кличко сообщил, что работает ПВО.
Сегодня, 17 мая, в Киеве объявлена воздушная тревога. В столице слышны звуки взрывов.
Об этом сообщили в КМВА.
«В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА. Просим киевлян идти в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги», — говорится в сообщении.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работает ПВО по враждебным БпЛА.
Атаки по Украине 17 мая — последние новости
Утром россияне нанесли удар боевым дроном по Шевченковскому району Харькова.
Ночью россияне атаковали ударными дронами Днепр. По последним данным, есть пострадавшие.
«Три пострадавших из-за ночной атаки россиян на Днепр. К врачам обратились двое мужчин — 50 и 60 лет. Им оказали необходимую помощь. Оба будут лечиться амбулаторно», — отметил глава ОВА.
В Сумах дрон влетел в ТЦ. Обошлось без жертв и пострадавших.