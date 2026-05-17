"Совершенно справедливо": Зеленский подтвердил серию ударов по Москве и региону

Сегодня, 17 мая, Москва и область находились под ударами украинских беспилотников.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Совершенно справедливы наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и громадам. В этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну. Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость. Дистанция от государственной границы Украины — более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе — самая большая. Но преодолеваем. Слава Украине!» — написал он.

Крым и Москва под атакой дронов — что известно

В ночь на 17 мая Московская область и временно оккупированный Крым подверглись масштабной атаке беспилотников. В ряде регионов РФ раздавались взрывы, сообщалось о работе ПВО, пожарах и перебоях в работе аэропортов.

По данным российских Telegram-каналов и украинских OSINT-сообществ, одной из целей атаки в Крыму стали военные объекты вблизи Севастополя, в том числе аэродром Кача.

В подмосковном Зеленограде после серии взрывов вспыхнул пожар в районе технопарка «Элма». Местные жители публиковали видео со звуками взрывов и дымом над городом. Сообщения о громких взрывах также поступали из Химок, Лобни, Наро-Фоминска и Клина.

Под утро взрывы раздались и в центре Москвы.

На фоне атаки в московских аэропортах возникли задержки рейсов. По информации росСМИ, в «Шереметьево» задержали не менее 11 рейсов на прилет, в «Домодедово» — пять, а во «Внуково» — 48 рейсов на вылет и прилет.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы «сбитии» большого количества дронов. Сначала он сообщил о 73 беспилотниках, уничтоженных силами ПВО по состоянию на 03:30, а уже через час цифра выросла до 114. В то же время независимого подтверждения этих данных пока нет.

