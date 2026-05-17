Филипп Киркоров с Димитрисом Контопулосом, DARA

Реклама

Одиозный певец Филипп Киркоров, который открыто поддерживает кровавый режим Путина, заявил, что участвовал в подготовке номера представительницы Болгарии на "Евровидении-2026" — певицы DARA.

Как известно, Дарья Йотова (настоящее имя DARA) одержала первую в истории конкурса победу для своей страны с песней Bangaranga. Ранее было известно, что к созданию ее конкурсной композиции был причастен товарищ путиниста Филиппа Киркова — греческий композитор Димитрис Контопулос.

В итоге в Сети появилось видео, где артист комментирует свое якобы участие в создании конкурсного выступления и подтверждает сотрудничество с Контопулосом. Киркоров в комментарии россиянам выдал, что якобы его команда работала над постановкой номера для болгарской исполнительницы. Более того, не обошлось и без упоминаний Украины в контексте пропаганды методички о так называемых «дружественных народах».

Реклама

«Я столько лет отдал „Евровидению“, скольких вывел и помогал. Я стоял под разными флагами: Беларуси, Азербайджана, Украины, Молдовы… Было бы грехом не стать под флаг своей малой родины — Болгарии… Когда ко мне обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать Болгарию в этом году, я не мог себе отказать в удовольствии», — цинично выдал путинист.

Выступление DARA на «Евровидении-2026» / © Associated Press

К тому же скандальный певец также позволил себе ряд циничных политизированных заявлений, назвав Болгарию «16-й республикой России» и утверждая, что болгары якобы «скучают по РФ». Отдельно он заявил, что мог бы присутствовать на конкурсе, однако якобы избегал публичного появления из-за «нездорового интереса» и возможного непонимания в России, добавив, что «музыка не имеет границ с политикой».

Важно, что ни сама певица DARA, ни официальный вещатель Болгарии BNT пока публично не комментировали заявления Киркорова. Поэтому его слова об участии в подготовке номера остаются неподтвержденными.

Болгария победила на «Евровидении-2026» — ее представительницу DARA разнесли из-за связей с путинистами

Реклама

После победы Болгарии на «Евровидении-2026» вокруг композиции Bangaranga уже возникли дискуссии о возможном сотрудничестве DARA с российской музыкальной средой. На проблему обратили внимание украинцы в соцсетях. Так, оказалось, что над треком работал греческий композитор Димитрис Контопулос, который в течение многих лет сотрудничал с российскими артистами и неоднократно был связан с проектами Киркорова.

Димитрис Контопулос с путинистами

Контопулос также известен работой над конкурсными песнями для артистов, которые представляли Россию на «Евровидении», среди них — Сергей Лазарев и сестры Толмачевы. Кроме того, в компании его товарищей и запроданная Ани Лорак. В Instsgram мужчина не стыдится показываться на Красной площади во время вторжения РФ в Украину.

Новости партнеров