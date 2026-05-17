"Евровидение-2026": кто из стран поставил самые высокие баллы Украине и LELÉKA в финале

В этом году Украина завоевала девятое место по результатам голосования жюри и зрителей.

LELÉKA

LELÉKA / © Associated Press

В Вене отгремел гранд-финал "Евровидения-2026", где Украину в этом году представляла певица LELÉKA с песней Ridnym. По итогам голосования жюри и зрителей наша страна заняла девятое место, набрав 221 балл.

Наибольшую поддержку Украина традиционно получила именно от телезрителей — 167 баллов из общего результата. Зато голосование национальных жюри оказалось значительно скупее и даже вызвало волну обсуждений в Сети.

Более того, еще во время прямого эфира неизменный комментатор конкурса Тимур Мирошниченко эмоционально реагировал на такую несправедливость для Украины и в шутку намекал на политический подтекст голосования. Тем временем победительница «Евровидения-2016» Джамала после объявления результатов лаконично написала в Threads загадочное «Хм».

Результат зрительского и судейского голосования за Украину на «Евровидении-2026» / © eurovisionworld.com

Самый высокий балл от профессионального жюри Украина получила от Швейцарии — 12 баллов. Также LELÉKA поддержали:

  • Великобритания — 7 баллов

  • Франция — 6 баллов

  • Италия — 7 баллов

  • Азербайджан — 10 баллов

  • Латвия — 7 баллов

  • Португалия — 3 балла

  • Румыния — 1 балл

  • Польша — 1 балл

В то же время сразу 24 страны не дали Украине ни одного балла от национального жюри. Среди них — Швеция, Германия, Грузия, Австралия, Израиль, Австрия, Греция, Бельгия, Финляндия, Болгария и другие.

Несмотря на это, выступление LELÉKA стало одним из самых обсуждаемых в финале. Зрители активно поддерживали украинскую представительницу в соцсетях, а номер с бандурой и этническими мотивами называли одним из самых атмосферных на конкурсе. А сама представительница уже дала первый комментарий о девятом месте для Украины.

Напомним, победительницей «Евровидения-2026» стала представительница Болгарии, которая в сумме получила 516 баллов. Предлагаем узнать больше о Dara, которая завоевала своей стране первую победу, в материале по ссылке.

