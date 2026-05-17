- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 737
- Время на прочтение
- 2 мин
"Евровидение-2026": кто из стран поставил самые высокие баллы Украине и LELÉKA в финале
В этом году Украина завоевала девятое место по результатам голосования жюри и зрителей.
В Вене отгремел гранд-финал "Евровидения-2026", где Украину в этом году представляла певица LELÉKA с песней Ridnym. По итогам голосования жюри и зрителей наша страна заняла девятое место, набрав 221 балл.
Наибольшую поддержку Украина традиционно получила именно от телезрителей — 167 баллов из общего результата. Зато голосование национальных жюри оказалось значительно скупее и даже вызвало волну обсуждений в Сети.
Более того, еще во время прямого эфира неизменный комментатор конкурса Тимур Мирошниченко эмоционально реагировал на такую несправедливость для Украины и в шутку намекал на политический подтекст голосования. Тем временем победительница «Евровидения-2016» Джамала после объявления результатов лаконично написала в Threads загадочное «Хм».
Самый высокий балл от профессионального жюри Украина получила от Швейцарии — 12 баллов. Также LELÉKA поддержали:
Великобритания — 7 баллов
Франция — 6 баллов
Италия — 7 баллов
Азербайджан — 10 баллов
Латвия — 7 баллов
Португалия — 3 балла
Румыния — 1 балл
Польша — 1 балл
В то же время сразу 24 страны не дали Украине ни одного балла от национального жюри. Среди них — Швеция, Германия, Грузия, Австралия, Израиль, Австрия, Греция, Бельгия, Финляндия, Болгария и другие.
Несмотря на это, выступление LELÉKA стало одним из самых обсуждаемых в финале. Зрители активно поддерживали украинскую представительницу в соцсетях, а номер с бандурой и этническими мотивами называли одним из самых атмосферных на конкурсе. А сама представительница уже дала первый комментарий о девятом месте для Украины.
Напомним, победительницей «Евровидения-2026» стала представительница Болгарии, которая в сумме получила 516 баллов. Предлагаем узнать больше о Dara, которая завоевала своей стране первую победу, в материале по ссылке.