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Евровидение-2025
В мае в швейцарском городе Базель состоится 69-й по счету международный песенный конкурс "Евровидение". Первый и второй полуфиналы пойдут 13 и 15 мая, а сам финал – 17-го. Место проведения – арена Санкт-Якобсгалле. Кто будет представлять Украину на песенном конкурсе – станет известно уже 8 февраля, когда состоится нацотбор.
Всего 38 стран объявили, что в 2025 году примут участие в "Евровидении". На конкурс возвращается Черногория, которая два года подряд отказывалась от музыкальных соревнований из-за нехватки финансирования. 32 страны, среди которых и Украина, будут соревноваться за право пройти в финал, в то время как страны-основатели "Евровидения" (Великобритания, Испания, Италия, Германия, Франция) и прошлогодний победитель Швейцария попадают сразу в финал.
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