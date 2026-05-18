После триумфа Болгарии на «Евровидении-2026» российский певец-путинист Филипп Киркоров поспешил приписать себе часть успеха победительницы DARA. Впрочем, официальная информация от болгарской делегации поставила его громкие заявления под большое сомнение.

Как оказалось, в списке людей, которые реально работали над номером DARA, имя Киркорова вообще не фигурирует. Еще до финала «Евровидения-2026» артист, который открыто поддерживает кровавый режим Путина и замалчивает преступления РФ против Украины, начал рассказывать росСМИ, что якобы помогал болгарской представительнице готовиться к конкурсу и даже был причастен к ее сценическому номеру.

Более того, Киркоров пафосно заявлял, что не смог отказаться от возможности быть причастным к выступлению, ведь, мол, Болгария — его «маленькая родина». К тому же выдавал заявления о «печали» болгар по РФ.

Однако после волны таких заявлений глава болгарской делегации Илиас Кокотос обнародовал официальное сообщение в Instagram с благодарностью всей команде, которая работала над победным выступлением DARA. Именно там и открылась неудобная для путиниста правда — его там нет. Правда, есть товарищ Киркорова, который часто наведывается в государство-террористку и помогает приспешнику создавать его шоу во время ежедневного убийства украинцев — композитор Димитрис Контопулос.

Глава болгарской делегации отметил, что изначально хотел создать именно международную команду, потому что для него «Евровидение» — «объединение народов с помощью музыки». Но в списке людей, причастных к постановке и подготовке выступления, ни одного упоминания о Киркорове не было. Зато известно, что над визуальными сценическими эффектами для победительницы DARA работали художники из Украины.

Поэтому заявления Киркорова о его якобы участии в триумфе DARA все больше похожи на очередную попытку привлечь внимание к себе и «примазаться» к успеху, к которому он, похоже, не имел никакого отношения. И пока российские медиа пытались разгонять историю о «вкладе» путиниста в победу Болгарии, официальная благодарность болгарской делегации показала совсем другую картину.

