Киркоров заявил о помощи на "Евровидении-2026" Болгарии: украинец из команды DARA раскрыл правду

Филипп Киркоров и Nicholas Chobb

Украинский режиссер Nicholas Chobb, который работал в команде победительницы "Евровидения-2026" DARA, отреагировал на громкие заявления путиниста Филиппа Киркорова о якобы его причастности к триумфу Болгарии.

Как известно, еще перед гранд-финалом одиозный певец заявил, что якобы помогал представительнице Болгарии с постановкой номера на конкурсе. Впрочем, никакого официального подтверждения от DARA или болгарского вещателя так и не появилось, как и сам путинист не предоставил никаких доказательств.

Зато стало известно, что над победным номером работала международная команда, в которую входили и украинские художники. Один из них — креативный консультант Nicholas Chobb. Он прокомментировал свое участие в создании выступления для "Музвара".

«Я работал с командой Болгарии как creative advisor — человек, к которому продюсерская команда обращалась за творческой оценкой и рекомендациями по перформансу. Участвовал в разработке вида и функционала основной декорации номера вместе с украинским художником-постановщиком, а также в создании видеоконтента для LED-экранов», — поделился режиссер.

Выступление DARA на «Евровидении-2026» и Nicholas Chobb / © t.me/muzvar_ua

Отдельно Nicholas Chobb прокомментировал и заявления Киркорова о его якобы вовлеченности в номер. Украинец признался, что это стало неожиданностью для него, ведь во время работы над номером Болгарии никогда не всплывало имя путиниста и сам он его не видел. Поэтому режиссер предположил, для чего марионетка Путина выдал такое заявление на самом деле.

«О Киркорове я впервые узнал сегодня из Threads. На всех этапах подготовки номера — от момента выбора песни участницы до финального выступления — никакого упоминания о его участии со стороны продюсерской или режиссерской команды не было. Поэтому я не могу подтвердить его причастность к созданию перформанса, над которым я работал. Думаю, что его попытки приписать себе причастность к победе выглядят как личная инициатива напомнить о себе и о том, откуда он родом. Болгария — одна из немногих стран, куда, вероятно, ему открыт въезд и где он будет иметь возможность приехать на свой „любимый конкурс“», — подчеркнул креативный советник.

