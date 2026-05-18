Сезон клещей в Украине: как защититься от укусов и болезни Лайма

В этом году в Украине активно бушует сезон клещей. О большом количестве паразитов сообщают даже в городах, в частности, в Киеве. Как избежать укусов клещей, осматривать тело после прогулок и что делать, если клещ впился в вашу кожу?

Советами поделились в Центре общественного здоровья Украины.

Шаги, которые помогут избежать укусов клеща

Лучшее, что можно сделать во время сезона клещей, — избегать этих паразитов. Клещи очень опасны и могут вызвать тяжелые болезни у взрослых и детей, а также у животных.

Весной активизируются иксодовые клещи. Они могут переносить возбудителей опасных заболеваний, в частности, клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма) и болезни Миямото.

Статистика болезни Лайма в Украине достаточно высока:

В 2022 году было зафиксировано 3875 случаев болезни Лайма.

В 2023 году — 507 случаев.

В 2024 году — 744 случая.

В 2025 году — 6748 случаев болезни Лайма.

В 2026 году количество случаев болезни Лайма, спровоцированной клещами, растет.

Избежать укусов клещей и инфицирования болезнью Лайма можно благодаря простым шагам:

Носите закрытую обувь и закрытую одежду весной, особенно когда собираетесь в лес. Самая безопасная одежда — с длинными рукавами, светлого цвета. Брюки или леггинсы желательно заправлять в носки. Обязательно носите головной убор и закрывайте шею. Перед выходом на природу пользуйтесь репеллентами — аэрозолями или кремами, которые отпугивают клещей. Проверяйте инструкцию и сроки годности репеллентов. Не используйте просроченные средства защиты. На прогулках ходите по дорожкам, не заходите в заросли и кусты. В траве по бокам тропинок — больше всего клещей. Идите по центру дорожек. Если собираетесь сделать привал во время отдыха на лужайке или в лесу, расчистите место от хвороста, веток и сухой травы в радиусе 20-25 м.

Как проводить осмотр на клеща

Следует знать, что клещи, когда попадают на одежду или тело, остаются неподвижными, пока человек двигается. Как только человек замирает — например, ложится или садится отдохнуть, клещи начинают искать место для укуса. Клещи медленно перемещаются снизу вверх.

Поиск удачного места для укуса может длиться от 30 мин до нескольких дней. Осматривать себя и близких во время прогулки нужно как минимум раз в два часа.

Почувствовать укус клеща почти невозможно. Все потому, что клещи выделяют анестетическое вещество, которое обезболивает укус. Тщательно осматривайте тело раз в два часа. Лучше провести дополнительный осмотр дома, в белой ванной или на белой простыне. Проверить нужно также одежду и все, что было с вами на прогулке.

Тщательнее всего нужно проверять волосы, складки тела. Всю одежду нужно сразу постирать и погладить на высокой температуре. Ее нельзя просто отряхнуть и оставить у кровати.

Как провести осмотр на клещей:

Начните обзор снизу, от ступней, и постепенно поднимайтесь. Делайте паузы на линии носков, под коленной впадиной. Далее проверьте нижнюю линию нижнего белья, район паха, верхнюю линию белья. Нижняя и верхняя линия бюстгальтера. Воротник футболки или рубашки. Волосы на голове, уши.

Клещ может держаться на человеке или животном до 12 дней. Присосавшихся взрослых клещей чаще всего замечают через 2–3 дня после укуса, когда появляются припухлость, зуд, покраснение, а клещ становится большим.

Какие заболевания могут вызвать укусы клеща

Укусы клеща очень опасны, ведь могут вызвать тяжелые заболевания. Клещи могут вызвать около 150 болезней. Наиболее опасны клещевой вирусный энцефалит, болезнь Лайма, гранулоцитарный анаплазмоз, Крым-Конго геморрагическая лихорадка, туляремия и другие.

Чаще всего после укусов клеща появляется болезнь Лайма. На теле возникает покраснение на месте присасывания клеща. Человек начинает чувствовать головную боль, ломоту тела, вялость.

Если не начать лечение, болезнь Лайма может привести к поражению органов, нервной и сердечно-сосудистой системы и даже инвалидности.

Риск инфицирования зависит от длительности присасывания клеща. В конце третьих суток присасывания клеща вероятность заражения приближается к 100%.

Клещевой вирусный энцефалит начинается с головной боли, лихорадки, тошноты, рвоты, нарушений сна. При заражении поражается нервная система. Укус энцефалитного клеща может привести к инвалидности, в отдельных случаях — к смерти.

Инфицирование может произойти не только через укус, но и если случайно раздавить клеща или расчесать место укуса.

Алгоритм действий удаления клеща

Если вы обнаружили у себя или у кого-нибудь на теле клеща, действовать нужно быстро и осторожно. Лучше сразу обратиться к врачу. Врачи безопасно вытащат клеща и проконсультируют, что делать дальше.

Если поблизости нет врачей, вытащить клеща придется самостоятельно. Для этого можно использовать специальное устройство, которое продается в ветеринарных аптеках. Если его нет, оберните пальцы в марлю или используйте пинцет / петлю из нити.

Вытаскивать клеща нужно медленно, без резких рывков. Обязательно удалите хоботок клеща. Если хоботка не видно, удалите его с помощью стерильной иглы. Рану после удаления смажьте антисептическим средством. Руки — вымойте с мылом.

Наблюдать за своим состоянием нужно еще три недели. Обратитесь к врачу, если чувствуете повышенную температуру тела, покраснение кожи, слабость или головную боль.

Клеща нельзя вдавливать в кожу, вырывать из кожи, обливать спиртом или растительным маслом. Доставать клеща нужно выкручивающими движениями, медленно и осторожно. После обработки раны антисептиком можно сдать анализ крови на антитела. При необходимости врачи назначат иммунотерапию.

Если вы боитесь укусов клещей и хотите обезопасить себя или детей, можно сделать прививку против клещевого энцефалита. Ее делают в Украине. Есть четыре вакцины. Вакцинация предусматривает 3 дозы прививки.

Болезнь Лайма в Киеве: последние новости

Около месяца назад в Киеве начали активно вылезать клещи. Киевляне стали сталкиваться с болезнью Лайма. Более половины заражений зафиксировано в городских парках. За 2026 год в Киеве уже зафиксировали 12 случаев заболевания.

Главный государственный санитарный врач Киева Сергей Чумак сообщил, что почти в каждом парке Киева есть клещи. В апреле и мае в киевских парках будут проводить обработку против клещей. В эти дни и три дня после следует ограничить свое пребывание в общественных парках.

«Количество клещей возросло, а хуже всего, что возросло количество именно клещей с возбудителем болезни Лайма, что подтверждается проведенными лабораторными исследованиями. Их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 12%. И это опасно», — рассказал ТСН.ua Сергей Чумак.

