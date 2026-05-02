Где прячутся клещи: места, о которых вы не знали

С наступлением тепла в Украине растет активность клещей — паразитов, которые могут переносить опасные инфекции. Специалисты объяснили, где их можно подцепить и как уберечься от укуса.

Где чаще всего прячутся клещи

В ГУ «Черкасский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» отмечают: клещи не падают с деревьев и не прыгают. Они ждут «жертву», находясь в высокой траве или кустах.

Чаще всего клещей можно найти на опушках лесов, лесных полянах, в парках, скверах и даже на приусадебных участках с густой растительностью. Периоды наибольшей активности приходятся на весну и начало лета, а также на осень — при условии теплой и влажной погоды.

Как эффективно защититься от клещей

Чтобы защититься от клещей стоит придерживаться базовых правил защиты. Во время отдыха на природе стоит выбирать светлую и закрытую одежду с длинными рукавами, заправлять брюки в носки и использовать репелленты, разрешенные для применения.

Также рекомендуется избегать высокой травы и густых зарослей и не садиться непосредственно на землю — лучше использовать подстилку.

После возвращения с прогулки необходимо тщательно осмотреть себя и детей. Особое внимание следует уделить участкам за ушами, на шее, под мышками, в паховой зоне, а также на сгибах локтей и коленей. Кроме того, стоит проверить домашних животных и постирать одежду.

Также издание Blikk со ссылкой на сотрудников Карконошского национального парка отмечало, что после возвращения из леса или парка стоит воспользоваться обычным липким роликом для очистки одежды. Им рекомендуют тщательно обработать всю поверхность — штаны, рукава и другие участки. Клейкая основа помогает снять клещей, которые еще не успели добраться до кожи.

Специалисты объясняют, что клещ не кусает сразу после попадания на человека. Паразит может длительное время передвигаться по одежде в поисках места для укуса, и именно в этот период его проще всего обнаружить и удалить.

Дополнительной защитой могут быть эфирные масла, в частности лимонного эвкалипта, лаванды, шалфея или гвоздики. Их наносят на обувь и одежду, чтобы отпугнуть паразитов. В то же время специалисты отмечают, что самыми эффективными остаются сертифицированные репелленты.

Что делать, если укусил клещ

Если клещ уже присосался, его нужно как можно быстрее удалить — в медицинском учреждении или самостоятельно с помощью пинцета. Не стоит использовать масло, спирт или другие жидкости.

После удаления место укуса необходимо обработать антисептиком. В течение 30 дней следует следить за состоянием здоровья. В случае появления покраснения, повышения температуры, головной боли или слабости следует обратиться к врачу.

удаленного клеща также можно исследовать в лаборатории на наличие возбудителей инфекций, в частности болезни Лайма.

Чем опасны укусы клещей

Клещи могут переносить возбудителей различных инфекционных болезней. В Украине чаще всего диагностируют болезнь Лайма (клещевой боррелиоз), значительно реже — клещевой вирусный энцефалит, анаплазмоз, эрлихиоз и другие трансмиссивные инфекции.

Главный санврач столицы Сергей Чумак ранее рассказывал о первых симптомах болезни Лайма. Среди них — покраснение на месте укуса, температура, слабость, боль в мышцах и увеличение лимфоузлов. Без лечения возможны серьезные осложнения, в частности поражение нервной системы, менингит или энцефалит.

Специалисты из Черкасского ОЦКПХ Минздрава подчеркивают, что не каждый клещ является носителем инфекции, а сам укус обычно не вызывает боли, поэтому человек может не сразу заметить паразита. Передача возбудителя происходит не мгновенно — риск возрастает с увеличением времени пребывания клеща на теле. Именно поэтому регулярный осмотр и быстрое удаление клеща значительно снижают вероятность заражения.

