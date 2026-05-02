Колодец прямо в гостиной: в Карпатах продают чудо-дом, который похож на лабиринт

В Карпатах продается дом, где колодец расположен прямо в комнате. Сам же дом напоминает лабиринт из комнат.

Видео в соцсетях опубликовал пользователь с ником andriy__gushul.

Колодец в доме удивил украинцев

Дом расположен в селе Мигово Черновицкой области. Также там есть известный в Украине горнолыжный курорт.

В ролике автор демонстрирует двухэтажный дом, где есть все для комфортной жизни: просторная кухня, традиционная печь, ванная комната со всеми коммуникациями, камин и большой зал для отдыха. Однако именно колодец в помещении стал главной «изюминкой», которая вызвала жаркие дискуссии.

Зрители в комментариях шутят, что с таким количеством переходов, спален и дополнительных залов в доме можно легко потеряться. Некоторые даже назвали дом «карпатским лабиринтом».

Что внутри и вокруг?

Дом идеально подходит как для постоянного проживания, так и для туристического бизнеса:

Площадь участка: 60 соток живописной горной земли.

Планировка: большое количество комнат, гардеробная на втором этаже, спальни и балкон с панорамным видом на Карпаты.

Также есть большая пивница для хранения запасов.

Дом расположен всего в 1 километре до лыжной трассы.

Реакция украинцев на дом

Видео собрало тысячи просмотров, а в комментариях пишут:

«Это чтобы за водой ночью в трусах на улицу не бегать?»

«Планирование — огонь, можно играть в прятки неделями».

«Интересно, как там с влажностью из-за того колодца?»

«Колодец возле пивной — правильное решение. На утро жажду будет чем затушить»

