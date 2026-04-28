Могут ли забрать единственную квартиру за долги во время военного положения

Могут забрать квартиру за долги

В Украине готовятся масштабные изменения в системе взыскания долгов. Верховная Рада в апреле поддержала во втором чтении законопроект №14005, коренным образом меняющий правила исполнения судебных решений. Это не просто косметические правки, а внедрение современной цифровой модели наблюдения за задолженностью. Новая система ускоряет все процессы и делает их прозрачными, однако существенно усиливает давление на должников, не оставляя им возможностей для маневров.

Что нового вводит закон

Главная «фишка» законопроекта №14005 — это тотальная и мгновенная цифровизация. Раньше исполнители работали медленно, рассылая бумажные запросы по почте, что давало должнику время снять деньги или переписать имущество. Теперь об этом можно забыть.

Как только решение суда вступает в силу, система мгновенно рассылает электронные требования во все банки и сканирует реестры недвижимости и базы автомобилей. Исполнители будут видеть ваши активы как на ладони в один клик.

Само наличие фамилии в Едином реестре должников становится официальным основанием для отказа нотариуса в любом соглашении. Вы не сможете оформить ни один договор о своем имуществе.

Банки должны проверять клиента в реестре перед каждой серьезной операцией. В случае попытки обойти ограничения, банк немедленно уведомит об этом исполнителя.

Появилась резонансная норма, позволяющая взимать средства с тех людей, которые должны деньги самому должнику (если это подтверждено судом или документами).

Могут ли по новому закону забрать единую квартиру

Это главный страх многих граждан. Закон прямо говорит так, что государство имеет право изъять недвижимость. Однако это считается крайней мерой.

По новым правилам, исполнитель не имеет права даже рассматривать вариант изъятия вашей единственной недвижимости, пока сумма долга не превысит 50 минимальных заработных плат. На сегодняшний день этот порог составляет 432 тысячи гривен. Если вы должны несколько тысяч за коммуналку, вашу квартиру никто не выставит на аукцион.

Плюсы и минусы реформы

Любое масштабное обновление законодательства неизбежно чревато как положительными сдвигами, так и скрытыми вызовами. Новая система взыскания долгов не стала исключением, предлагая радикально разные условия для должников в зависимости от их готовности к сотрудничеству.

Позитивные аспекты: цифровая прозрачность и отсутствие бюрократии

Основным достижением реформы является полное устранение человеческого фактора. Поскольку процессами руководит беспристрастный алгоритм, возможность коррупционных договоренностей исчезла». Для добросовестных граждан, стремящихся быстро закрыть финансовые вопросы, система предлагает следующие преимущества:

Как только средства поступают на счет исполнителя, электронная система автоматически генерирует подтверждение.

Вычеркивание из Единого реестра должников и снятие ареста с имущества происходит без каких-либо визитов в учреждения, сбор справок или многократных звонков исполнителям.

После получения цифрового сигнала финансовые учреждения обязаны восстановить доступ к вашим счетам уже на следующий рабочий день.

Отрицательные последствия: риск оказаться в финансовом вакууме

Наряду с преимуществами новая модель создает опасную «юридическую ловушку», которая может загнать человека в настоящий замкнутый круг из-за тотальной блокировки активов.

Если система проявляет даже незначительную задолженность (например, 5 000 гривен), она мгновенно арестовывает все банковские счета лица. Это делает невозможным использование собственных денег на карте даже для того, чтобы погасить этот же долг.

Человек оказывается в ситуации, когда его ресурсы заморожены, и единственный путь к разблокированию — поиск наличных средств «на стороне» (ссуды у знакомых или родственников) для осуществления перевода через кассу банка.

Наиболее критическим этот аспект становится тогда, когда на заблокированных счетах лежат последние средства на лекарства или питание. В таком случае автоматизация преобразуется в финансовую изоляцию, оставляя человека без средств к существованию до момента физического внесения наличных средств в банковскую систему.

Кому следует волноваться, а кто может спать спокойно

Введение цифрового контроля четко разграничивает злостных нарушителей и обычных граждан, имеющих незначительные задолженности. Новая система станет настоящим испытанием для тех, кто годами уходит от выплаты алиментов или игнорирует крупные банковские кредиты, поскольку скрыть активы от автоматизированного поиска будет невозможно. В то же время, для людей с мелкими штрафами или долгами за воду за несколько месяцев ситуация остается стабильной — риска потерять жилье для них нет.

Закон предусматривает перечень исключений, при которых жесткие меры взыскания не применяются:

Для защитников Украины действует полный запрет на взимание жилья. Эта льгота длится в течение всего периода военного положения и еще один год после его официального завершения, независимо от того, насколько велика сумма долга.

Для тех, кто находится в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях , предусмотрено автоматическое снятие арестов за долги по коммуналке. Важно помнить: это не означает списания долга, он лишь временно замораживается в плане принудительного взыскания.

Система не имеет права трогать деньги, предназначенные для уплаты налогов, компенсации за разрушенное войной имущество, а также транзитные финансовые операции.

Суровый порядок действий исполнителей

Закон лишает исполнителей возможности действовать по своему усмотрению, устанавливая жесткую последовательность изъятия активов:

Наличные денежные средства. Это первый этап взыскания. Деньги на счетах. Если наличные деньги недостаточно, блокируются и списываются банковские активы. Имущество. Только при отсутствии средств исполнитель может перейти к аресту и продаже другого имущества должника.

Ожидается, что этот механизм будет полностью внедрен в течение 2-3 месяцев после того, как закон подпишет Президент.

