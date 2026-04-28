Украина строит сплошную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум: в ВСУ рассказали детали
В Украине продолжается строительство высокоэшелоновой обороны.
Украина строит непрерывную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум. Цель – усиление защиты северного направления.
Об этом в интервью «Укринформу» сообщил начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко.
Линия обороны от Киевского водохранилища до Сум - что известно
По словам Сиротенко, к работам привлечены значительные ресурсы и технические средства, чтобы укрепить границу и сделать невозможными внезапные прорывы противника.
«Чтобы не было неожиданностей, чтобы противник не мог с этой стороны угрожать нашему государству. Тем более создавать так называемую буферную зону и оттеснять нас от государственной границы», — отметил Сиротенко.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска активизировали наступательные действия практически по всей линии фронта, из-за чего ситуация остается сложной. В то же время Силы обороны сдерживают атаки, нанося противнику значительные потери и срывая его наступательные планы.