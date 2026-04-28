ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Количество просмотров
533
Время на прочтение
1 мин

Украина строит сплошную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум: в ВСУ рассказали детали

В Украине продолжается строительство высокоэшелоновой обороны.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
Линия обороны / Иллюстративный фото

Украина строит непрерывную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум. Цель – усиление защиты северного направления.

Об этом в интервью «Укринформу» сообщил начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко.

Линия обороны от Киевского водохранилища до Сум - что известно

По словам Сиротенко, к работам привлечены значительные ресурсы и технические средства, чтобы укрепить границу и сделать невозможными внезапные прорывы противника.

«Чтобы не было неожиданностей, чтобы противник не мог с этой стороны угрожать нашему государству. Тем более создавать так называемую буферную зону и оттеснять нас от государственной границы», — отметил Сиротенко.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска активизировали наступательные действия практически по всей линии фронта, из-за чего ситуация остается сложной. В то же время Силы обороны сдерживают атаки, нанося противнику значительные потери и срывая его наступательные планы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
533
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie