Украина строит сплошную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум: в ВСУ рассказали детали

Линия обороны / Иллюстративный фото

Украина строит непрерывную линию обороны от Киевского водохранилища до Сум. Цель – усиление защиты северного направления.

Об этом в интервью «Укринформу» сообщил начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко.

Линия обороны от Киевского водохранилища до Сум - что известно

По словам Сиротенко, к работам привлечены значительные ресурсы и технические средства, чтобы укрепить границу и сделать невозможными внезапные прорывы противника.

«Чтобы не было неожиданностей, чтобы противник не мог с этой стороны угрожать нашему государству. Тем более создавать так называемую буферную зону и оттеснять нас от государственной границы», — отметил Сиротенко.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские войска активизировали наступательные действия практически по всей линии фронта, из-за чего ситуация остается сложной. В то же время Силы обороны сдерживают атаки, нанося противнику значительные потери и срывая его наступательные планы.

