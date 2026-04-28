Известная украинская певица шокировала попыткой "купить" ее за два млн долларов: какой была реакция

Наталья Бучинская

Украинская певица Наталья Бучинская, которая недавно рассказывала о пережитой клинической смерти, удивила курьезным случаем в карьере.

Так, звезда вспомнила, как один из состоятельных заказчиков пытался буквально «выкупить» ее после выступления. По словам Натальи, все началось с обычного корпоратива с согласованной программой на 40 минут. Однако уже во время выступления клиент начал настаивать на повторении нескольких песен по несколько раз.

За каждое дополнительное исполнение он предлагал доплату, и впоследствии ситуация превратилась в бесконечные «повторы». Бучинская признается, что сначала соглашалась, но в какой-то момент решила остановиться. Но на этом история не закончилась: впоследствии мужчина подошел к ее директору и сделал неожиданное предложение — якобы хотел «приобрести» артистку за два миллиона долларов.

«Меня пригласили на корпоратив. Заказчик высказал интересное пожелание, чтобы за 40 мин спеть пять раз „Девушка весна“, три — „Моя Украина“. Тех несколько песен и все. Я спела. Он подходит к моему директору, берет под локоть и дает еще денег. Мы снова по пять или шесть раз (пели одну песню — прим. ред.). Потом он третий раз подходит. Но надо же держать лицо и иметь совесть. Не хотела превращать это в балаган — отказала. И заказчик подходит к моему директору и просит продать меня как артистку за два млн долларов: „Ты ее не раскручиваешь, а она…“», — рассказала Бучинская в интервью Славе Демину.

Сама же певица вспоминает этот случай с юмором. Она пошутила, что, мол, зря тогда не согласились, ведь, по ее характеру, «покупатель» быстро вернул бы ее обратно еще и с доплатой.

«Я говорила своему директору: „Леня, надо было взять те два миллиона. Он бы меня с доплатой бы вернул, потому что еще не знает, какой у меня характер“», — добавила со смехом артистка.

Напомним, недавно Наталья Бучинская публично примирилась с коллегой Бужинской и заинтриговала сюрпризом. Артистки враждовали около 10 лет.

