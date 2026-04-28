Как не "заразиться" чужим негативом и не потерять себя

Мир действительно не всегда прост, на нас влияют новости, стресс и неопределенность. Однако когда пессимизм становится стилем жизни, это начинает влиять и на окружающих. Особенно если вы уже сознательно ограничиваете поток негатива, например, не «залипаете» в тревожные новости, но кто-то рядом постоянно его транслирует. Издание The Washington Post отмечает, что изменить человека силой оптимизма не получится, однако есть способы, как взаимодействовать с ним так, чтобы не «выгореть» самим.

Фраза «будь оптимистичнее» не работает

Интуитивно хочется подбодрить, мол, не все так плохо, однако у этого часто есть обратный эффект. Фразы вроде «все будет хорошо» или «смотри на все позитивнее» могут обесценивать реальные чувства человека, вызывать стыд за «негативные» эмоции и создавать ощущение, что его не слышат.

Грусть, злость и страх — нормальные эмоции. Иногда человеку нужно не решение, а пространство, где его просто выслушают.

Вместо советов — зеркало эмоций

Один из самых эффективных способов — отражение чувств. Вместо того чтобы отвечать на факты, попробуйте сказать:

«Звучит так, будто тебе сейчас очень плохо»

«Вижу, ты и вправду расстроен»

Это работает, потому что человек чувствует, что его услышали, начинает лучше осознавать собственные эмоции и снижается напряжение. Если не уверены, просто спросите почему он так думает и так, иногда достаточно простого «Ммм» или сочувственного кивка.

Не нужно «спасать»

Когда кто-то жалуется, возникает желание немедленно найти решение. Но помните, иногда проблема — не в ситуации, а в том, как человек себя чувствует. Поэтому перед советами лучше уточнить «Ты хочешь совета или просто выговориться?». Это простая, но очень важная стратегия.

Эмоции заразны

Мы буквально «считываем» настроение других людей. Через так называемые зеркальные нейроны мы копируем мимику, подстраиваемся под тон голоса и начинаем испытывать похожие эмоции.

Именно поэтому после разговора с хроническим пессимистом может появляться ощущение истощения. В такой ситуации вам может помочь осознание этого эффекта, пауза и глубокий вдох, и «возвращение» к своему привычному состоянию.

Не холодность, а забота о себе

Вы можете быть эмпатийными и одновременно не позволять чужому настроению управлять вашим. Попробуйте ограничить время общения, не отвечать мгновенно на каждое сообщение и напоминать себе, что вы не отвечаете за чужие эмоции. Это особенно важно, если вы чувствуете, что начинаете «тянуть» чужое состояние на себе.

Когда же вы сами в состоянии «минус», такое бывает с каждым, это нормально. Поэтому если чувствуете, что застряли в негативе, есть простые, но действенные шаги:

Начните с базы. Например, регулярный сон, физическая активность и завтрак могут действительно улучшить стрессоустойчивость. Больше людей рядом, даже без глубоких разговоров, поможет прогулка с другом или, как вариант, йога в группе. Наши эмоции «настраиваются» друг на друга. Терапия — не слабость, специалист поможет понять откуда берется негатив и как с ним работать. Практика благодарности. Звучит банально, но это работает. Попробуйте каждый вечер записывать что сегодня было хорошо и за что вы благодарны. Это буквально «перенастраивает» мозг видеть позитив.

Быть рядом с негативным человеком — это вызов, но он не о том, чтобы «исправить» кого-то. Он о том, чтобы научиться слушать, но не терять себя. Иногда лучшее, что вы можете сделать, это быть внимательными, не обесценивать чувства и одновременно беречь собственный ресурс. Ведь настоящая поддержка, это не о «сделать всех счастливыми», а о честном и здоровом присутствии рядом.

