Джейсон Стэтхэм и его возлюбленная позировали у египетских пирамид и Сфинкса
Звездная пара не смогла пропустить важное спортивное событие.
58-летний актер Джейсон Стэтхэм и его возлюбленная — 39-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — прилетели в Египет, чтобы посмотреть бой между Александром Усиком и Рико Верховеном.
Но они успели не только насладиться зрелищным поединком, но и посмотреть на главные достопримечательности страны — египетские пирамиды, древние каменные гробницы фараонов, расположенные на плато Гиза в пригороде Каира, а также Сфинкса.
Они сделали серию фото, которые в своем Instagram показал актер.
Джейсон позировала в льняном костюме с бермудами и, конечно, в солнцезащитных очках, а Рози — майке, белых брюках-карго, соломенной шляпе и шарфе, замотанном вокруг шеи.
Пара выглядела очень гармонично.
Отметим, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела. До сих пор пара так и не узаконила официально свои отношения. Сейчас они воспитывают двоих детей — сына и дочь.
