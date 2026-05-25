Два этапа: Стерненко анонсировал радикальные изменения в армии и мобилизации
В Украине стартует масштабная армейская реформа, которая состоится в два этапа.
В Украине ожидаются серьезные изменения в мобилизации. Армейская реформа будет проходить в два этапа.
Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Стерненко.
Первый этап реформы: зарплаты и демобилизация
Реформа начинается в июне с конфигураций в денежном довольствии.
«Украинские пехотинцы будут получать в разы больше денег, чем получают сейчас», — отметил Сергей Стерненко.
Также в армии заработает реальная система контрактов.
Важным новшеством должно стать право на увольнение со службы. Планируется ввести очередность демобилизации в зависимости от того, когда человек стал служить. Пришедшие в армию раньше получат первоочередное право на демобилизацию.
Кроме того, в ВСУ планируют привлекать больше иностранных добровольцев.
Второй этап — изменения в системе мобилизации
Стерненко заявил, что мобилизация «не будет похожа на происходящее сейчас», но деталей не раскрыл.
Также он сообщил, что Украина планирует активнее привлекать иностранцев на службу в армии и наращивать удары по территории РФ. Советник министра также анонсировал увеличение интенсивности атак на территорию России. Ожидается, что к концу года количество ударов по объектам агрессора вырастет, по меньшей мере, вдвое.
Мобилизация в Украине — последние новости
Напомним, Минобороны, Генштаб и ОП разрабатывают реформу перехода на контрактную военную службу с четкими сроками. Предложения еще на этапе обсуждения и не закреплены юридически. Ключевая идея — введение трех типов контрактов с гарантированной демобилизацией и последующей отсрочкой.
