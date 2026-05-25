Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп ожидает, что соглашение с Ираном удастся финализовать в ближайшую неделю.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в администрации США.

В Вашингтоне заявляют, что стороны уже на 95% приблизились к договоренностям. По словам собеседника телеканала, на вечер 24 мая проект соглашения был почти полностью готов.

Реклама

В Белом доме также подтвердили принцип переговоров: нет обогащения урана — нет денег.

По данным источника, Тегеран в принципе согласился с рамочными условиями грядущего соглашения. Стороны уже достигли предварительных договоренностей по иранской ядерной программе и безопасности в Ормузском проливе, однако до сих пор согласовываются окончательные формулировки документа.

В то же время в Вашингтоне отмечают, что не пойдут на плохое соглашение. По словам чиновника, США оставляют за собой силовой сценарий в случае провала переговоров.

Война в Иране — последние новости

Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по мирному соглашению с Ираном. Стороны якобы согласовали основные положения меморандума, предусматривающего, в частности, открытие Ормузского пролива и деэскалацию конфликтов в регионе, написал Трамп в Truth Social.

Реклама

«Окончательные аспекты и детали соглашения обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время. Кроме многих других элементов соглашения, будет открыт Ормузский пролив», — отметил Трамп.

Согласно обнародованным данным, проект договоренностей также предусматривает прекращение военных действий в регионе, включая конфликты в Ливане, а также возможное размораживание около 25 миллиардов долларов иранских активов в обмен на стабилизацию ситуации безопасности.

Отдельно планируется уменьшение военного присутствия США в районе Ормузского пролива и увод части сил от иранских границ. Также в пределах 30-дневного периода после подписания меморандума стороны должны согласовать финальные параметры ядерного соглашения.

Накануне Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели напряженный телефонный разговор из-за разных взглядов на дальнейшую войну с Ираном и возможность дипломатических договоренностей.

Реклама

Новости партнеров