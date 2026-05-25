Оружие против "Шахедов" и ракет: как украинская система РЭБ Lima спасает города
Российское дальнобойное оружие теряет точность из-за работы украинского оборонного стартапа Cascade Systems. Обновленная версия системы Lima научилась дезориентировать даже защищенные антенны врага «Комета».
На фоне дефицита дорогостоящих ракет для ПВО Украина все больше полагается на отечественную систему РЭБ Lima. Эта технология подменяет спутниковые координаты, заставляя российские ракеты и дроны падать в полях. За последние 18 месяцев разработка помогла обезвредить более 20 тыс. вражеских целей.
Об этом говорится в статье Politico.
Украина все активнее использует отечественную систему радиоэлектронной борьбы Lima для противодействия российским дронам и ракетам на фоне дефицита ракет для ПВО. Система помогает сбивать вражеские цели с курса и уменьшать вероятность поражения объектов.
Что известно о РЭБ Lima?
Один из разработчиков Lima объяснил, что принцип работы комплекса базируется на вмешательстве в системы наведения российского оружия. В отличие от классических систем противовоздушной обороны, которые физически уничтожают цели ракетами, Lima влияет на сигналы спутниковой навигации — глушит их и подменяет координаты. В результате российские ракеты и дроны отклоняются от заданного маршрута.
На фоне усиления массированных атак РФ и нехватки дорогих ракет-перехватчиков система стала важной составляющей украинской ПВО.
Lima создала компания Cascade Systems — украинский оборонный стартап, зарегистрированный в США. Комплекс формирует мощные зоны радиоэлектронного подавления, которые нарушают работу спутниковой навигации. Даже если российское оружие после потери спутникового сигнала продолжает движение с помощью инерциальной навигации, точность удара существенно падает. Отклонение может составлять около 2 км на каждые 100 км полета.
«Когда Lima включена, она делает отклонение ракеты еще большим. Кроме простого подавления навигации, мы используем спуфинг и подмену координат на несколько километров. Мы можем заставить их ракеты падать в полях вместо поражения целей», — пояснил «Алхимик», разработчик Lima и командир «Ночной стражи» — подразделения РЭБ Сил территориальной обороны.
Одним из главных преимуществ Lima является ее стоимость и масштаб покрытия. В отличие от многих тактических систем РЭБ, она способна защищать большие территории и критическую инфраструктуру. По данным Cascade, производство одного комплекса стоит до 3 млн грн (58 тыс. евро), в зависимости от версии. Для защиты большого города, по оценкам компании, нужно от 30 до 100 систем, что будет стоить примерно 5 млн евро. Для сравнения — это примерная цена одной ракеты Patriot PAC-3.
Результаты работы системы Lima
Cascade уже передала более 400 систем Lima. Украинские военные начали использовать их в июле 2024 года, а с октября 2025-го комплексы также привлекли к защите гражданской инфраструктуры.
По информации компании-разработчика, в течение последних 18 месяцев системы Lima смогли заглушить 20 500 дронов Shahed, а также отклонить от целей десятки баллистических и крылатых ракет.
Руководитель департамента радиоэлектронной борьбы Сухопутных войск Украины Максим Скорецкий отметил, что новейшие модификации Lima способны противодействовать дальнобойному оружию, в частности баллистическим ракетам, которые используют навигационные системы вроде российской GLONASS.
Как работает Lima?
Система Lima подменяет сигналы спутниковой навигации, которыми пользуются российские ракеты и беспилотники, передавая им ложные координаты. Как утверждают разработчики, во время отдельных атак вражеское оружие удавалось дезориентировать настолько, что оно «считало», будто находится в Перу.
Также Lima может формировать так называемую «мертвую зону», в пределах которой российский дрон теряет сигнал наведения.
«Когда мы… создаем достаточно широкую зону, защищенную станциями Lima, ракета даже не попадет в город. Мы отправим ее в открытое поле», — пояснил «Алхимик».
Lima противодействует планерным авиабомбам
Отдельной проблемой для украинских специалистов оставались планерные авиабомбы — обычные бомбы с крыльями, увеличивающими дальность полета. Россия преимущественно применяет их вблизи линии фронта, где Украине сложнее создавать большие зоны подавления сигнала из-за ограниченного контроля территорий. Впрочем, после того как инженеры научились обходить новые российские антенны с защитой от глушения, Lima начала успешно сбивать с курса и такие боеприпасы.
«Даже если планерная бомба отклонится от цели примерно на 20 метров, это уже означает, что цель продолжит существовать», — сказал Скорецкий.
В то же время эксперты отмечают, что использование только средств РЭБ имеет свои риски. По словам руководителя департамента радиоэлектронной борьбы, российские ракеты и дроны после потери навигации все равно падают и могут нанести вред. В отличие от этого, классические системы ПВО уничтожают воздушную цель непосредственно в небе — хотя обломки и падают на землю, последствия обычно менее разрушительны, чем в случае с целой ракетой или дроном, которые просто изменили траекторию.
«Однако попадут ли российские баллистические ракеты в желаемую цель, когда Lima включена? Я бы сказал, что это маловероятно», — добавил Скорецкий.
Технологическая битва России и Украины в сфере РЭБ
По словам разработчиков, первые версии Lima начали создавать еще в 2022 году для противодействия российским крылатым ракетам. Однако Cascade Systems пришлось потратить годы на эксперименты и инвестировать более 2 млн долл. собственных средств, чтобы убедить украинскую власть и военное руководство в эффективности системы. Только в конце прошлого года компания получила государственные контракты.
В сфере радиоэлектронной борьбы продолжается постоянное технологическое противостояние: как только Украина совершенствует свои системы, Россия адаптирует под них оружие и антенны. В частности, модернизируются навигационные комплексы, чтобы дроны и ракеты могли поддерживать стабильную спутниковую связь даже под воздействием РЭБ.
В начале 2025 года российские войска начали использовать модернизированные антенны «Комета» с защитой от глушения. Из-за этого предыдущие украинские системы РЭБ, в частности ранние версии Lima, потеряли эффективность.
«Вот тогда и началась настоящая жизнь. Мы жили в лаборатории, пытаясь взломать новые российские антенны», — сказал «Алхимик».
Через три месяца специалисты создали новую модификацию — Lima Quant. Ее специально разработали для противодействия обновленным российским системам защиты, совместив классический спуфинг с новыми высокочастотными сигналами, способными дезориентировать «Комету».
«Мы постоянно меняем Lima, исходя из характеристик российского оружия, анализируем попадания и даем рекомендации Генштабу относительно того, где и как его размещать. Война постоянно эволюционирует», — рассказал «Алхимик».
Напомним, в апреле сообщалось, что украинская система РЭБ Lima эффективно обезвреживает российские ракеты и дроны, создавая дополнительный «неогневой» рубеж обороны в интеграции с ПВО. Только за первые три месяца 2026 года комплекс дезориентировал на финальном этапе полета 26 ракет «Кинжал» (всего 58 с начала эксплуатации), 33 крылатые ракеты, более 10 тыс. БпЛА и более 98% КАБов в зоне своего действия.