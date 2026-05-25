Оружие против "Шахедов" и ракет: как украинская система РЭБ Lima спасает города

Система РЭБ Lima / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На фоне дефицита дорогостоящих ракет для ПВО Украина все больше полагается на отечественную систему РЭБ Lima. Эта технология подменяет спутниковые координаты, заставляя российские ракеты и дроны падать в полях. За последние 18 месяцев разработка помогла обезвредить более 20 тыс. вражеских целей.

Об этом говорится в статье Politico.

Украина все активнее использует отечественную систему радиоэлектронной борьбы Lima для противодействия российским дронам и ракетам на фоне дефицита ракет для ПВО. Система помогает сбивать вражеские цели с курса и уменьшать вероятность поражения объектов.

Что известно о РЭБ Lima?

Один из разработчиков Lima объяснил, что принцип работы комплекса базируется на вмешательстве в системы наведения российского оружия. В отличие от классических систем противовоздушной обороны, которые физически уничтожают цели ракетами, Lima влияет на сигналы спутниковой навигации — глушит их и подменяет координаты. В результате российские ракеты и дроны отклоняются от заданного маршрута.

На фоне усиления массированных атак РФ и нехватки дорогих ракет-перехватчиков система стала важной составляющей украинской ПВО.

Lima создала компания Cascade Systems — украинский оборонный стартап, зарегистрированный в США. Комплекс формирует мощные зоны радиоэлектронного подавления, которые нарушают работу спутниковой навигации. Даже если российское оружие после потери спутникового сигнала продолжает движение с помощью инерциальной навигации, точность удара существенно падает. Отклонение может составлять около 2 км на каждые 100 км полета.

«Когда Lima включена, она делает отклонение ракеты еще большим. Кроме простого подавления навигации, мы используем спуфинг и подмену координат на несколько километров. Мы можем заставить их ракеты падать в полях вместо поражения целей», — пояснил «Алхимик», разработчик Lima и командир «Ночной стражи» — подразделения РЭБ Сил территориальной обороны.

Одним из главных преимуществ Lima является ее стоимость и масштаб покрытия. В отличие от многих тактических систем РЭБ, она способна защищать большие территории и критическую инфраструктуру. По данным Cascade, производство одного комплекса стоит до 3 млн грн (58 тыс. евро), в зависимости от версии. Для защиты большого города, по оценкам компании, нужно от 30 до 100 систем, что будет стоить примерно 5 млн евро. Для сравнения — это примерная цена одной ракеты Patriot PAC-3.

Результаты работы системы Lima

Cascade уже передала более 400 систем Lima. Украинские военные начали использовать их в июле 2024 года, а с октября 2025-го комплексы также привлекли к защите гражданской инфраструктуры.

По информации компании-разработчика, в течение последних 18 месяцев системы Lima смогли заглушить 20 500 дронов Shahed, а также отклонить от целей десятки баллистических и крылатых ракет.

Руководитель департамента радиоэлектронной борьбы Сухопутных войск Украины Максим Скорецкий отметил, что новейшие модификации Lima способны противодействовать дальнобойному оружию, в частности баллистическим ракетам, которые используют навигационные системы вроде российской GLONASS.

Как работает Lima?

Система Lima подменяет сигналы спутниковой навигации, которыми пользуются российские ракеты и беспилотники, передавая им ложные координаты. Как утверждают разработчики, во время отдельных атак вражеское оружие удавалось дезориентировать настолько, что оно «считало», будто находится в Перу.

Также Lima может формировать так называемую «мертвую зону», в пределах которой российский дрон теряет сигнал наведения.

«Когда мы… создаем достаточно широкую зону, защищенную станциями Lima, ракета даже не попадет в город. Мы отправим ее в открытое поле», — пояснил «Алхимик».

Lima противодействует планерным авиабомбам

Отдельной проблемой для украинских специалистов оставались планерные авиабомбы — обычные бомбы с крыльями, увеличивающими дальность полета. Россия преимущественно применяет их вблизи линии фронта, где Украине сложнее создавать большие зоны подавления сигнала из-за ограниченного контроля территорий. Впрочем, после того как инженеры научились обходить новые российские антенны с защитой от глушения, Lima начала успешно сбивать с курса и такие боеприпасы.

«Даже если планерная бомба отклонится от цели примерно на 20 метров, это уже означает, что цель продолжит существовать», — сказал Скорецкий.

В то же время эксперты отмечают, что использование только средств РЭБ имеет свои риски. По словам руководителя департамента радиоэлектронной борьбы, российские ракеты и дроны после потери навигации все равно падают и могут нанести вред. В отличие от этого, классические системы ПВО уничтожают воздушную цель непосредственно в небе — хотя обломки и падают на землю, последствия обычно менее разрушительны, чем в случае с целой ракетой или дроном, которые просто изменили траекторию.

«Однако попадут ли российские баллистические ракеты в желаемую цель, когда Lima включена? Я бы сказал, что это маловероятно», — добавил Скорецкий.

Технологическая битва России и Украины в сфере РЭБ

По словам разработчиков, первые версии Lima начали создавать еще в 2022 году для противодействия российским крылатым ракетам. Однако Cascade Systems пришлось потратить годы на эксперименты и инвестировать более 2 млн долл. собственных средств, чтобы убедить украинскую власть и военное руководство в эффективности системы. Только в конце прошлого года компания получила государственные контракты.

В сфере радиоэлектронной борьбы продолжается постоянное технологическое противостояние: как только Украина совершенствует свои системы, Россия адаптирует под них оружие и антенны. В частности, модернизируются навигационные комплексы, чтобы дроны и ракеты могли поддерживать стабильную спутниковую связь даже под воздействием РЭБ.

В начале 2025 года российские войска начали использовать модернизированные антенны «Комета» с защитой от глушения. Из-за этого предыдущие украинские системы РЭБ, в частности ранние версии Lima, потеряли эффективность.

«Вот тогда и началась настоящая жизнь. Мы жили в лаборатории, пытаясь взломать новые российские антенны», — сказал «Алхимик».

Через три месяца специалисты создали новую модификацию — Lima Quant. Ее специально разработали для противодействия обновленным российским системам защиты, совместив классический спуфинг с новыми высокочастотными сигналами, способными дезориентировать «Комету».

«Мы постоянно меняем Lima, исходя из характеристик российского оружия, анализируем попадания и даем рекомендации Генштабу относительно того, где и как его размещать. Война постоянно эволюционирует», — рассказал «Алхимик».

Напомним, в апреле сообщалось, что украинская система РЭБ Lima эффективно обезвреживает российские ракеты и дроны, создавая дополнительный «неогневой» рубеж обороны в интеграции с ПВО. Только за первые три месяца 2026 года комплекс дезориентировал на финальном этапе полета 26 ракет «Кинжал» (всего 58 с начала эксплуатации), 33 крылатые ракеты, более 10 тыс. БпЛА и более 98% КАБов в зоне своего действия.

