Россия нашла способ усилить ракетные удары по Украине: появился тревожный прогноз

Удар по дому в Киеве 14 мая. / © Associated Press

Российская Федерация запускает ракеты почти с конвейера. В то же время, ослабление санкций против Москвы, особенно в сочетании с замедлением поставок перехватчиков Patriot для Украины, усугубит и без того значительную угрозу, которую представляют российские ракетные удары.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

РФ наращивает ракетные удары

Армия РФ 14 мая совершила серию ударов по Украине, в том числе массированно атаковав столицу Киев.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что страна-агрессорка произвела крылатые ракеты Х-101, которые враг запустил в тот день, во втором квартале 2026-го. Это свидетельствует о том, что россияне запускают ракеты почти сразу после производства и не накапливают их.

Кроме того, важным моментом является то, что производимые в России ракеты до сих пор имеют большое количество западных компонентов. В частности, те, что изготовлены в конце 2025-го и даже в начале этого года, несмотря на действующие санкции.

В то же время усилия США по прекращению поставок западных модулей искусственного интеллекта в Россию, вероятно, помешали агрессорцы широко использовать ИИ в своих беспилотниках Shahed. Украинский источник «Милитарный» аналогично сообщил, что обломки баллистических ракет конца прошлого года и начала свидетельствуют о том, что Россия запускала недавно произведенные ракеты.

В ISW упоминают заявление украинского Минобороны о том, что с января 2026-го уровень перехвата силами ПВО российских крылатых ракет Х-101, Х-55 и Х-555 составил 88%. Впрочем, несмотря на это, ракетные удары нанесли значительный ущерб гражданскому населению. В то же время уровень перехвата баллистики был значительно ниже. Ведь Украине приходилось полагаться на системы и ракеты-перехватчики Patriot американского производства.

«Мирные» требования РФ

Аналитики подчеркивают, что Российская Федерация неоднократно требовала ослабления санкций в ходе переговоров по прекращению войны. Впрочем, уменьшение санкционных ограничений значительно увеличит угрозу разрушительных ракетных ударов по Украине. Особенно учитывая, что поставки западных ракет-перехватчиков Patriot в Украину замедляются из-за войны на Ближнем Востоке.

«Ослабление санкций принесет пользу российскому производству крылатых и баллистических ракет, позволяя России запускать больше таких воздушных целей за один ударный комплекс, чтобы перегрузить украинские системы ПВО и увеличить вероятность успешных поражений», — отметили американские специалисты.

Ракетные запасы РФ — что известно

В начале мая 2026 года украинская разведка сообщила, что несмотря на увеличение количества воздушных атак, ракетные запасы Кремля не иссякают. Промышленность РФ продолжает ежемесячно выпускать новые оружейные партии.

По состоянию на середину апреля 2026 года Россия накопила значительное количество разнообразного дальнобойного вооружения. В частности, в резерве до десяти баллистических ракет «Орешник», до 50 северокорейских ракет типа KN-23, около 200 «Искандеров-М», до 100 «Кинжалов» и 230 «Цирконов».

Дата публикации 15:06, 14.05.26 Количество просмотров 273

