Сколько Россия накопила ракет: Жданов назвал цифру и предупредил об опасности

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия использовала так называемое «перемирие» для накопления запасов дронов и ракет. Также, по его словам, РФ до сих пор имеет значительный арсенал ракет разных типов.

Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

По словам эксперта, во время перемирия российская армия могла накапливать ударные беспилотники для новых массированных атак по Украине.

«Мы согласились на перемирие. И фактически, зная по словам представителя ГУР Юсова, что 200-210 дронов они могут выпускать ежесуточно, то посчитайте: с 4-7 мая до 12 мая они накапливали», — сказал Жданов.

Он также подчеркнул, что у России еще большой запас ракет разных типов, а также продолжает их производство.

«Мы знаем из данных нашей разведки, что у них до 900 ракет разного типа. 60 ракет в месяц они могут выпускать тоже разного типа. За 36 часов они 1560 дронов применили по территории нашей страны», — пояснил он.

Кроме того, Жданов предположил, что массированные удары по Украине могут продолжиться в ближайшее время. По его словам, в последнюю атаку РФ почти не использовала отдельные типы ракет, запас которых остается значительным.

«Я думаю, что это не последнее, у них есть еще один удар запаса. Они почти не использовали ракеты „Калибр“, почти не использовали „Кинжалы“, там одна или две было. А их там больше полусотни. И почти не использовали „Искандер-К“», — отметил Жданов.

