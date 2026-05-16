РФ мощно ударила по Одесчине: "Шахед" влетел в жилой дом 9фото)

Последствия атаки

Ночью, 16 мая, враг совершил атаку на территорию Измаильского района Одесской области. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и жилой застройки Измаила.

Об этом сообщили в Измаильской РГА.

«Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Тяжелые травмы не зафиксированы. В результате повреждения воздушных линий обесточены 39 населенных пунктов Измаильского района, без электроэнергии остаются 22 662 абонента», — говорится в сообщении.

«Зафиксировано попадание БпЛА в пятиэтажный жилой дом. Повреждены фасад и остекление, загорелись балконы и автомагазин на первом этаже. Кроме того, поврежден одноэтажный жилой дом. К сожалению, там пострадали два человека», — сообщил детали глава ОВА Олег Кипер.

Кроме того, зафиксировано падение обломков на территорию образовательного учреждения.

Профильные службы работают над ликвидацией последствий атаки и фиксацией повреждений.

Напомним, российские захватчики в ночь на 16 мая атаковали ударными беспилотниками Сумы и Харьков. Перед взрывами Воздушные силы сообщали о движении вражеских ударных БПЛА в Харьковской и Сумской областях.

