РФ мощно ударила по Одесчине: "Шахед" влетел в жилой дом 9фото)

В результате вражеского удара есть пострадавшие, им оказывается вся необходимая помощь.

Анастасия Павленко
Последствия атаки

Ночью, 16 мая, враг совершил атаку на территорию Измаильского района Одесской области. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и жилой застройки Измаила.

Об этом сообщили в Измаильской РГА.

«Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь. Тяжелые травмы не зафиксированы. В результате повреждения воздушных линий обесточены 39 населенных пунктов Измаильского района, без электроэнергии остаются 22 662 абонента», — говорится в сообщении.

«Зафиксировано попадание БпЛА в пятиэтажный жилой дом. Повреждены фасад и остекление, загорелись балконы и автомагазин на первом этаже. Кроме того, поврежден одноэтажный жилой дом. К сожалению, там пострадали два человека», — сообщил детали глава ОВА Олег Кипер.

Одесчина снова находилась под ударом

Кроме того, зафиксировано падение обломков на территорию образовательного учреждения.

Профильные службы работают над ликвидацией последствий атаки и фиксацией повреждений.

Напомним, российские захватчики в ночь на 16 мая атаковали ударными беспилотниками Сумы и Харьков. Перед взрывами Воздушные силы сообщали о движении вражеских ударных БПЛА в Харьковской и Сумской областях.

