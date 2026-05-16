Россия готова к следующему удару по Украине: Жданов назвал вероятную дату
Самым вероятным периодом для новой атаки могут стать выходные.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия может снова нанести массированный ракетно-дроновый удар по Украине уже в ближайшие дни.
Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.
По словам эксперта, вероятным периодом для новой атаки могут стать выходные, поскольку российская армия часто выбирает именно это время для массированных обстрелов.
«Ближайшее время нанесения удара — это, возможно, выходные. Обычно они используют либо ночь субботы, либо ночь воскресенья для нанесения удара. Средства у них есть», — предупредил Жданов.
Также эксперт предположил, что РФ могла использовать так называемое «перемирие» для опрокидывания военной техники и подготовки к новым наступательным действиям на фронте.
«Они перевозили технику тралами. А эта техника сейчас пойдет в бой. Я сегодня смотрю возведение — уже 240 боевых столкновений в сутки. Поэтому, вполне вероятно, что для поддержки боевых действий мы можем ожидать в ближайшее время новых ударов», — считает Жданов.