Три знака Зодиака, которые сегодня могут стать кузнецами своего счастья
День, когда закладывается фундамент для всего последующего лунного месяца, поэтому надо постараться, чтобы он был максимально удачным и счастливым.
Интересно, что для этого и делать ничего не придется — достаточно просто немного помечтать — разумеется о том, что для каждого из нас максимально важно и нужно.
Сегодня, 16 мая, мечтать, закладывая позитивную программу на будущее, желательно представителям всех знаков Зодиака, но три из них таким образом могут стать кузнецами своего счастья.
Овен
Овнам, которые все время куда-то торопятся, а потому не успевают сделать и половину из того, что наметили, самое главное — хоть немного притормозить и подумать о том, как изменить свою жизнь к лучшему. Если им удастся уделить время своим мечтам, они направят ее в нужное русло.
Рак
Раки практически всегда мечтают только об одном — о том, чтобы у их близких все было хорошо, а в доме — полный порядок. Надо сказать, что они сами все — и весьма успешно — для этого делают, но подкрепить свои пожелания их визуализацией все же не помешает.
Стрелец
Стрельцы всегда мечтают только об одном — о новых путешествиях, которые принесут им массу новых впечатлений и надолго обеспечат приятными воспоминаниями. Но если они для этого еще и хоть немного сделают — например, составят маршрут поездки, будет еще лучше.
