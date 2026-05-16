Курс валют на субботу, 16 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 15 мая.
Национальный банк установил официальный курс валют на субботу, 16 мая. Перед выходными доллар потерял 1 коп. Евро снизился на 7 коп. Тем временем злотый вырос на 2 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 43,95 грн
Курс евро
1 евро - 51,43 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 12,13 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 18 мая. После выходных евро и злотый подешевеют.
