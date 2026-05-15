Курс валют на 18 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 18 мая. Доллар взлетел на 12 коп. Евро потерял 17 коп. Злотый уменьшился на 6 коп.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США — 44,07 (+12 коп.)

Курс евро

1 евро — 51,26 (-17 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 12,07 (-6 коп.)

Как сообщалось, в Украине усилят лимиты на банковские переводы . Новые ограничения будут введены на денежные переводы для вновь и неактивных физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. Первый этап ограничения начнется уже 1 сентября этого года.

