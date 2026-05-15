Курс валют на 18 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных гривна ослабит по отношению к доллару. Американская валюта перевалит за 47 грн.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 18 мая. Доллар взлетел на 12 коп. Евро потерял 17 коп. Злотый уменьшился на 6 коп.
Об этом сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,07 (+12 коп.)
Курс евро
1 евро — 51,26 (-17 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый — 12,07 (-6 коп.)
Как сообщалось, в Украине усилят лимиты на банковские переводы . Новые ограничения будут введены на денежные переводы для вновь и неактивных физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. Первый этап ограничения начнется уже 1 сентября этого года.
