ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
494
Время на прочтение
1 мин

"Евровидение-2025": порядок выступления участников в финале

За хрустальный кубок поборются 25 стран-участниц, и Украина среди них.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Австралия на "Евровидении-2026"

Австралия на "Евровидении-2026" / © Associated Press

Уже в субботу, 16 мая, в 22:00 начнется грандиозное событие в мире музыки - международный песенный конкурс "Евровидение-2026".

Еврофанаты с нетерпением ждали целый год на это мероприятие, чтобы насладиться новыми песнями, номерами и познакомиться с артистами разных стран. Уже известны имена всех финалистов. За хрустальный кубок поборются 25 стран. Украина, которую представляет певица LELÉKA с композицией Ridnym, в этом году тоже в финале.

После второго полуфинала традиционно состоялась жеребьевка, где определились с порядком выступлений участников. Украина свой конкурсный номер продемонстрирует в первой части финала, а именно седьмой.

Порядок выступления участников в финале "Евровидения-2026":

Именно в таком порядке будут выступать финалисты "Евровидения-2026"

Именно в таком порядке будут выступать финалисты "Евровидения-2026"

Отметим, в этом году "Евровидение", которое проводят уже 70-й год подряд, организует Австрия. Конкурс проходит в Вене на арене Винер-Штадтхалле. В этом году за хрустальный кубок соревнуются 25 участников - 20 победителей полуфиналов, хозяйка "Евровидения-2026" Австрия и страны "Большой четверки" Франция, Италия, Германия и Великобритания.

Уже все участники продемонстрировали свои конкурсные номера. Предлагаем узнать, как изменились ставки букмекеров после двух полуфиналов и какое место в гранд-финале пророчат Украине.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
494
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie