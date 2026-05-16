Росія готова до наступного удару по Україні: Жданов назвав ймовірну дату

Найімовірнішим періодом для нової атаки можуть стати вихідні.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія може знову завдати масованого ракетно-дронового удару по Україні вже найближчими днями.

Про це він розповів у коментарі ТСН.ua.

За словами експерта, найімовірнішим періодом для нової атаки можуть стати вихідні, оскільки російська армія часто обирає саме цей час для масованих обстрілів.

«Найближчий вірогідний час завдавання удару — це, можливо, вихідні. Зазвичай вони використовують або ніч суботи, або ніч неділі для завдавання удару. Засоби у них є», — попередив Жданов.

Також експерт припустив, що РФ могла використати так зване «перемир’я» для перекидання військової техніки та підготовки до нових наступальних дій на фронті.

«Вони перевозили техніку тралами. А ця техніка зараз піде в бій. Я сьогодні дивлюсь зведення — вже 240 бойових зіткнень за добу. Тож цілком ймовірно, що для підтримки бойових дій ми можемо очікувати найближчим часом нових ударів», — вважає Жданов.

